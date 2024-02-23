الارصاد: أجواء لطيفة الحرارة ومناسبة للرحلات الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأرصاد الجوية إن الأجواء لطيفة الحرارة الجمعة، في أغلب مناطق الأردن، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب الأرصاد تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة
MENAFN23022024000208011052ID1107889731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.