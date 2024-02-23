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الارصاد: أجواء لطيفة الحرارة ومناسبة للرحلات الجمعة

2/23/2024 1:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأرصاد الجوية إن الأجواء لطيفة الحرارة الجمعة، في أغلب مناطق الأردن، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب الأرصاد تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة


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