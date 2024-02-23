مستعمرون يحرقون مركبة في بورين جنوب نابلس
التاريخ
2/23/2024 1:09:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أحرق مستعمرون فجر اليوم الجمعة، مركبة في قرية بورين جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا قرية بورين جنوب نابلس، وأضرموا النيران في إحدى المركبات ما أدى إلى احتراقها.
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