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مستعمرون يحرقون مركبة في بورين جنوب نابلس

2/23/2024 1:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أحرق مستعمرون فجر اليوم الجمعة، مركبة في قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين هاجموا قرية بورين جنوب نابلس، وأضرموا النيران في إحدى المركبات ما أدى إلى احتراقها.

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