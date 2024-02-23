أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي بأن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 % إلى 83.32 دولار للبرميل.
كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5% مسجلا 78.24 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن.
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