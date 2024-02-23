شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إحداث الضجيج في المناطق السكنية والرملية

حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً فئة الشباب والتي تؤدي إلى أحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من إقلاق للسكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

وحثت مستخدمي الدراجات النارية على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والازعاج بمناطق الرملية ومخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج " بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية ،والمادة "73" إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

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