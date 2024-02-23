للمرة الأولى منذ نصف قرن وبعد رحلة قطعت ربع مليون ميل .. أمريكا تعود إلى القمر



عادت أمريكا إلى القمر عن طريق مركبة أوديسيوس التجارية

للمرة الأولى منذ نصف قرن وبعد رحلة قطعت ربع مليون ميل

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وهبطت مركبة الهبوط القمرية غير المأهولة

بنجاح

على القمر في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت الشرقي لأمريكا (2323 بالتوقيت العالمي).

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " عبر حسابها الرسمي على منصة إكس فيديو من غرفة التحكم الأرضية المشرفة على عملية الهبوط معلقة عليه: "تم تسليم طلبك... إلى القمر!"

وأضافت: هبطت مركبة الهبوط القمرية غير المأهولة في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت الشرقي (2323 بالتوقيت العالمي)، وبذلك وصلت علوم ناسا إلى سطح القمر.



وتابعت: ستعمل هذه الأدوات على إعدادنا لاستكشاف الإنسان المستقبلي للقمر تحت قيادة أرتميس.

والمركبة الفضائية صنعتها وأطلقتها شركة إنتويتف ماشينز، ومقرها هيوستن، وتدور حول القمر في أول محاولة لهبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، وأول محاولة على الإطلاق يجريها بالكامل القطاع الخاص.

والمركبة لها ست أرجل، و يطلق عليها اسم أوديسيوس، وبدأ الهبوط النهائي من مدار القمر بانفجار محركها الرئيسي قبل حوالي ساعة من الهبوط.

وتحمل المركبة مجموعة من الأدوات العلمية والنماذج التكنولوجية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وعدة عملاء تجاريين، وهي مصممة للعمل بالطاقة الشمسية لمدة سبعة أيام قبل غروب الشمس فوق موقع الهبوط القطبي.

وستركز الأدوات والنماذج التابعة لناسا على جمع البيانات الخاصة بتفاعلات الطقس في الفضاء مع سطح القمر وعلم الفلك اللاسلكي وجوانب أخرى من البيئة القمرية لمركبات الهبوط المستقبلية وخطط ناسا لإرسال رواد الفضاء مجددا في وقت لاحق من العقد الحالي.

وتدور المركبة الفضائية غير المأهولة حول القمر على ارتفاع 92 كيلومترا تقريبا فوق سطحه منذ وصولها إلى المدار

الأربعاء، وذلك بعد ستة أيام من إطلاقها بواسطة الصاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

وتمثل مهمة آي.إم-1 أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ مهمة أبولو 17 في عام 1972 عندما هبطت آخر مهمة مأهولة لناسا هناك.