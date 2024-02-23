للمرة الأولى منذ نصف قرن وبعد رحلة قطعت ربع مليون ميل .. أمريكا تعود إلى القمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
عادت أمريكا إلى القمر عن طريق مركبة أوديسيوس التجارية
للمرة الأولى منذ نصف قرن وبعد رحلة قطعت ربع مليون ميل
.
وهبطت مركبة الهبوط القمرية غير المأهولة
بنجاح
على القمر في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت الشرقي لأمريكا (2323 بالتوقيت العالمي).
ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية " ناسا " عبر حسابها الرسمي على منصة إكس فيديو من غرفة التحكم الأرضية المشرفة على عملية الهبوط معلقة عليه: "تم تسليم طلبك... إلى القمر!"
وأضافت: هبطت مركبة الهبوط القمرية غير المأهولة في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت الشرقي (2323 بالتوقيت العالمي)، وبذلك وصلت علوم ناسا إلى سطح القمر.
وتابعت: ستعمل هذه الأدوات على إعدادنا لاستكشاف الإنسان المستقبلي للقمر تحت قيادة أرتميس.
والمركبة الفضائية صنعتها وأطلقتها شركة إنتويتف ماشينز، ومقرها هيوستن، وتدور حول القمر في أول محاولة لهبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من نصف قرن، وأول محاولة على الإطلاق يجريها بالكامل القطاع الخاص.
والمركبة لها ست أرجل، و يطلق عليها اسم أوديسيوس، وبدأ الهبوط النهائي من مدار القمر بانفجار محركها الرئيسي قبل حوالي ساعة من الهبوط.
وتحمل المركبة مجموعة من الأدوات العلمية والنماذج التكنولوجية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وعدة عملاء تجاريين، وهي مصممة للعمل بالطاقة الشمسية لمدة سبعة أيام قبل غروب الشمس فوق موقع الهبوط القطبي.
وستركز الأدوات والنماذج التابعة لناسا على جمع البيانات الخاصة بتفاعلات الطقس في الفضاء مع سطح القمر وعلم الفلك اللاسلكي وجوانب أخرى من البيئة القمرية لمركبات الهبوط المستقبلية وخطط ناسا لإرسال رواد الفضاء مجددا في وقت لاحق من العقد الحالي.
وتدور المركبة الفضائية غير المأهولة حول القمر على ارتفاع 92 كيلومترا تقريبا فوق سطحه منذ وصولها إلى المدار
الأربعاء، وذلك بعد ستة أيام من إطلاقها بواسطة الصاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.
وتمثل مهمة آي.إم-1 أول هبوط متحكم فيه على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية أمريكية منذ مهمة أبولو 17 في عام 1972 عندما هبطت آخر مهمة مأهولة لناسا هناك.
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