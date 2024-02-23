تقرير: نتانياهو يقدم خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.. هذه أبرز ملامحها



قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى مجلس الوزراء الأمني خطته لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وكما أكد نتانياهو في وقت سابق، فإن الخطة تشمل السيطرة الكاملة من جانب الجيش الإسرايئلي على كامل القطاع الساحلي، وفقا لما ذكرته الصحيفة في وقت متأخر من يوم الخميس.

وفيما يتعلق بالإدارة المستقبلية لقطاع غزة، تنص الوثيقة السياسية بشكل غامض على أنه سيرأسها "مسؤولون محليون" يتمتعون "بالخبرة الإدارية". وسيكون هؤلاء الأشخاص ليس لهم أي صلة بـ "الدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب".

وذكر التقرير أن السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، لم يتم ذكرها صراحة في الخطة. إلا أن مشاركتها في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة ليست مستبعدة.

وكتبت الصحيفة أن الخطة تعتمد إلى حد كبير على المبادئ التي لطالما عبر عنها نتانياهو منذ بداية حرب غزة في 7

أكتوبر الماضي. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميا إلى مجلس الوزراء.

وتدعم الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية المعاد تشكيلها بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتريد منها استعادة السيطرة على قطاع غزة أيضا. وترفض إسرائيل ذلك وتتهم السلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب.

ولكن نتانياهو يرفض حتى الآن أيضا مطالب بعض وزراء حكومته اليمينيين المتطرفين بإعادة التوطين الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وباعتبارها الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، فإن الولايات المتحدة تؤيد حل الدولتين الذي يضع تصورا للتعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وحتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فإن إسرائيل تطالب بسيطرة عسكرية شاملة على كافة الأراضي الفلسطينية. وقد أوضح نتانياهو مؤخرا أن ذلك سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.





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