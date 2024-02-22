وزيرا خارجية مصر وبريطانيا: حتمية وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كامرون اليوم الخميس حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرها مع نظيره البريطاني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي بدأت امس وتختتم اليوم.
وأشار البيان إلى تعويل مصر على جهود بريطانيا للضغط على الجانب الاسرائيلي للتوقف عن تحركاته لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والانخراط بجدية في الجهود الإقليمية لتقديم المساعدات الانسانية الى اهالي القطاع.
وأعرب شكري عن الأسف لما لاحظه خلال مناقشات الدول الغربية في أعمال قمة العشرين من تجاهل لفداحة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة في الوقت الذي تركزت فيه المناقشات على أزمات وحروب في مناطق أخرى.
ونوه شكري بأن هذا الوضع وذلك التجاهل من قبل قمة العشرين لا يتسق مع ما يجب أن تتركز عليه الجهود الدولية للحشد نحو تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية المصرية من جانب آخر أن شكري شارك خلال قمة العشرين في جلسة بعنوان "اصلاح الحوكمة العالمية" أكد خلالها اهمية اصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة.
وأشار شكري الى التحديات التي تواجه الدول النامية وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة وعلى رأسها الفقر داعيا الى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديل عن تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال انشاء آليات شاملة وفعالة مشيرا لإمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة . (النهاية)
ا س م / ه س ص
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