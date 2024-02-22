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وزيرا خارجية مصر وبريطانيا: حتمية وقف إطلاق النار في غزة

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كامرون اليوم الخميس حتمية وقف إطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء وزيرها مع نظيره البريطاني على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي بدأت امس وتختتم اليوم.
وأشار البيان إلى تعويل مصر على جهود بريطانيا للضغط على الجانب الاسرائيلي للتوقف عن تحركاته لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والانخراط بجدية في الجهود الإقليمية لتقديم المساعدات الانسانية الى اهالي القطاع.
وأعرب شكري عن الأسف لما لاحظه خلال مناقشات الدول الغربية في أعمال قمة العشرين من تجاهل لفداحة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة في الوقت الذي تركزت فيه المناقشات على أزمات وحروب في مناطق أخرى.
ونوه شكري بأن هذا الوضع وذلك التجاهل من قبل قمة العشرين لا يتسق مع ما يجب أن تتركز عليه الجهود الدولية للحشد نحو تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الخارجية المصرية من جانب آخر أن شكري شارك خلال قمة العشرين في جلسة بعنوان "اصلاح الحوكمة العالمية" أكد خلالها اهمية اصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة.
وأشار شكري الى التحديات التي تواجه الدول النامية وتتطلب إصلاح الحوكمة العالمية للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية وأولويات التنمية المستدامة وعلى رأسها الفقر داعيا الى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي من خلال منظور يرى التعامل مع قضايا التغير المناخي كجزء مكمل وليس بديل عن تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية التعامل مع عبء الديون على الدول النامية من خلال انشاء آليات شاملة وفعالة مشيرا لإمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلة الديون مقابل حماية الطبيعة . (النهاية)

ا س م / ه س ص



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