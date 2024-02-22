ايطاليا تترأس السبت قمة افتراضية لمجموعة (جي.7) بمشاركة الرئيس الأوكراني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ستترأس يوم السبت المقبل قمة افتراضية لقادة مجموعة (جي.7) يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال تاياني أمام اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع اليوم الخميس ان "إيطاليا الدولة الرائدة داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع تشعر بمسؤولية قوية في التعبير رسميا عن دعمها الواضح والثابت لكييف حيث نريد أن نكون على مستوى هذه اللحظة".
وأوضح أن التوقعات الأوكرانية من حلفائها " قوية للغاية حيث كثفت كييف نداءاتها إلى تعزيز التعاون بين الحلفاء في ضوء التطورات الدراماتيكية الأخيرة على الأرض" في اشارة الى سيطرة القوات الروسية على مدينة (افيديفكا) مؤخرا.
وتتولى ايطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي.7) خلال العام الجاري.(النهاية)
م ن / س ع م
MENAFN22022024000071011013ID1107889578
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