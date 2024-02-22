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ايطاليا تترأس السبت قمة افتراضية لمجموعة (جي.7) بمشاركة الرئيس الأوكراني

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ستترأس يوم السبت المقبل قمة افتراضية لقادة مجموعة (جي.7) يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال تاياني أمام اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع اليوم الخميس ان "إيطاليا الدولة الرائدة داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع تشعر بمسؤولية قوية في التعبير رسميا عن دعمها الواضح والثابت لكييف حيث نريد أن نكون على مستوى هذه اللحظة".
وأوضح أن التوقعات الأوكرانية من حلفائها " قوية للغاية حيث كثفت كييف نداءاتها إلى تعزيز التعاون بين الحلفاء في ضوء التطورات الدراماتيكية الأخيرة على الأرض" في اشارة الى سيطرة القوات الروسية على مدينة (افيديفكا) مؤخرا.
وتتولى ايطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى (جي.7) خلال العام الجاري.(النهاية)

م ن / س ع م




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