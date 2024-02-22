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الهلال السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 2 (كونا) -- تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره سباهان الإيراني بنتيجة (3-1 ).
وسجل فريق سباهان الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ( المملكة أرينا ) بالرياض اللاعب فارشاد زاده في الدقيقة 55 فيما عاد الهلال للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة 76 قبل ان يعزز زميله البرتغالي روبن نيفيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 82 واختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل من الضائع.
وبهذه النتيجة تأهل فريق الهلال إلى الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6 - 2) ليواجه مواطنه الاتحاد الذي تأهل اليوم بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.(النهاية)

ع ش / ه س ص



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