الهلال السعودي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 22 - 2 (كونا) -- تأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره سباهان الإيراني بنتيجة (3-1 ).
وسجل فريق سباهان الهدف الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ( المملكة أرينا ) بالرياض اللاعب فارشاد زاده في الدقيقة 55 فيما عاد الهلال للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة 76 قبل ان يعزز زميله البرتغالي روبن نيفيز النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 82 واختتم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أهداف الهلال بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل من الضائع.
وبهذه النتيجة تأهل فريق الهلال إلى الدور ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (6 - 2) ليواجه مواطنه الاتحاد الذي تأهل اليوم بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.(النهاية)
ع ش / ه س ص
MENAFN22022024000071011013ID1107889577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.