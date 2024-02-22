أمريكا: هجوم سيبراني على إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية يتسبب بانقطاع خدمات الصيدليات في البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبلغت اليوم الخميس عن انقطاع خدماتها وذلك غداة تعرض إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية في البلاد لهجوم سيبراني لم تعرف طبيعته أو مصدره حتى الآن.
ونقلت شبكة (فوكس) الإخبارية الأمريكية عن شركة (شاينج هيلثكير) التي تتعامل مع الطلبات ومدفوعات المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة تأكيدها أنها أصبحت على علم بالتهديد الخارجي صباح أمس الأربعاء حيث قامت بفصل أنظمتها لأغراض أمنية.
وأفادت بأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها ل "المشكلة بالأمن السيبراني" موضحة أن الهجوم السيبراني أثر على شبكاتها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان إنها تواجه "انقطاعا في الشبكة بسبب مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني" مؤكدة أن خبراءها "يعملون على معالجة الأمر".
وتابعت "بمجرد أن علمنا بالتهديد الخارجي ومن أجل حماية شركائنا ومرضانا اتخذنا إجراءات فورية لإيقاف أنظمتنا لمنع المزيد من التأثير".
وأصدرت الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إشعارات تفيد بأن الهجوم على (شاينج هيلثكير) يعطل قدرتها على معالجة طلبات المرضى. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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