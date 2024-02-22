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أمريكا: هجوم سيبراني على إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية يتسبب بانقطاع خدمات الصيدليات في البلاد

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية إن الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبلغت اليوم الخميس عن انقطاع خدماتها وذلك غداة تعرض إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الرعاية الصحية في البلاد لهجوم سيبراني لم تعرف طبيعته أو مصدره حتى الآن.
ونقلت شبكة (فوكس) الإخبارية الأمريكية عن شركة (شاينج هيلثكير) التي تتعامل مع الطلبات ومدفوعات المرضى في جميع أنحاء الولايات المتحدة تأكيدها أنها أصبحت على علم بالتهديد الخارجي صباح أمس الأربعاء حيث قامت بفصل أنظمتها لأغراض أمنية.
وأفادت بأنها المرة الأولى التي تتعرض فيها ل "المشكلة بالأمن السيبراني" موضحة أن الهجوم السيبراني أثر على شبكاتها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان إنها تواجه "انقطاعا في الشبكة بسبب مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني" مؤكدة أن خبراءها "يعملون على معالجة الأمر".
وتابعت "بمجرد أن علمنا بالتهديد الخارجي ومن أجل حماية شركائنا ومرضانا اتخذنا إجراءات فورية لإيقاف أنظمتنا لمنع المزيد من التأثير".
وأصدرت الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إشعارات تفيد بأن الهجوم على (شاينج هيلثكير) يعطل قدرتها على معالجة طلبات المرضى. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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