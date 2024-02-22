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الحكومة اليمنية: فتح الطريق بين مأرب وصنعاء من جانب واحد لتخفيف معاناة المدنيين

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 2 (كونا) -- أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة اليوم الخميس فتح الطريق بين محافظتي مأرب وصنعاء من جانب واحد لتخفيف معاناة اليمنيين جراء عبور الطرق الصحراوية الخطرة داعيا ميليشيا الحوثي لفتح الطريق من جانبها.
وذكر المكتب الإعلامي للعرادة أن ذلك جاء في تصريح له لدى زيارته برفقة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز للطريق الإسفلتية الرابطة بين مأرب وصنعاء عبر منطقة فرضة نهم والمواقع العسكرية المحيطة لتدشين فتح الطريق وتخفيف معاناة عشرات آلاف اليمنيين وخصوصا العائدين برا من السعودية ودول الخليج.
وقال العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب "أسسنا نقطة أمنية في هذا المكان ونسلمها عبر رئيس هيئة الأركان العامة وقادة المناطق للجهات الأمنية مضيفا بأن كافة الجهات الأمنية والعسكرية مستعدة لتوفير التجهيزات اللازمة والكافية لراحة المواطنين وتسهيل مرورهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب مبادرات متكررة من جانب الحكومة وسبق الحديث عنها مع المبعوث الأممي وعدد من الوسطاء المحليين وإعلانها عبر وسائل الإعلام.
وأبدى استعداد القيادة السياسية والعسكرية لفتح الطرق الأخرى المرتبطة بمحافظة مأرب والعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين سواء الطريق الذي يمر عبر محافظة البيضاء أو عبر منطقة صرواح من جانب واحد.
وأكد على أهمية فتح جميع الطرق في جميع المدن بما فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات لما تمثله اليوم من ضرورة ملحة خاصة في ظل المعاناة الكبيرة للمواطن اليمني في السفر عبر الطرق البديلة.
وشدد على ضرورة تجنب المزايدات فيما يخص فتح طرقات للشعب اليمنيين مبينا أن الحكومة لا ترى "أي ضرر مترتب على عبور المواطنين من الطرقات الرئيسية".
وأعرب عن أمله في استجابة وتعاون الجميع لفتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية لمصلحة الشعب اليمني لافتا إلى أن بقية القضايا "لها مكانها وشأنها سواء كانت حربا أو سلما". (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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