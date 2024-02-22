الحكومة اليمنية: فتح الطريق بين مأرب وصنعاء من جانب واحد لتخفيف معاناة المدنيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 2 (كونا) -- أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة اليوم الخميس فتح الطريق بين محافظتي مأرب وصنعاء من جانب واحد لتخفيف معاناة اليمنيين جراء عبور الطرق الصحراوية الخطرة داعيا ميليشيا الحوثي لفتح الطريق من جانبها.
وذكر المكتب الإعلامي للعرادة أن ذلك جاء في تصريح له لدى زيارته برفقة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز للطريق الإسفلتية الرابطة بين مأرب وصنعاء عبر منطقة فرضة نهم والمواقع العسكرية المحيطة لتدشين فتح الطريق وتخفيف معاناة عشرات آلاف اليمنيين وخصوصا العائدين برا من السعودية ودول الخليج.
وقال العرادة الذي يشغل أيضا منصب محافظ مأرب "أسسنا نقطة أمنية في هذا المكان ونسلمها عبر رئيس هيئة الأركان العامة وقادة المناطق للجهات الأمنية مضيفا بأن كافة الجهات الأمنية والعسكرية مستعدة لتوفير التجهيزات اللازمة والكافية لراحة المواطنين وتسهيل مرورهم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب مبادرات متكررة من جانب الحكومة وسبق الحديث عنها مع المبعوث الأممي وعدد من الوسطاء المحليين وإعلانها عبر وسائل الإعلام.
وأبدى استعداد القيادة السياسية والعسكرية لفتح الطرق الأخرى المرتبطة بمحافظة مأرب والعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة للحوثيين سواء الطريق الذي يمر عبر محافظة البيضاء أو عبر منطقة صرواح من جانب واحد.
وأكد على أهمية فتح جميع الطرق في جميع المدن بما فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات لما تمثله اليوم من ضرورة ملحة خاصة في ظل المعاناة الكبيرة للمواطن اليمني في السفر عبر الطرق البديلة.
وشدد على ضرورة تجنب المزايدات فيما يخص فتح طرقات للشعب اليمنيين مبينا أن الحكومة لا ترى "أي ضرر مترتب على عبور المواطنين من الطرقات الرئيسية".
وأعرب عن أمله في استجابة وتعاون الجميع لفتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية لمصلحة الشعب اليمني لافتا إلى أن بقية القضايا "لها مكانها وشأنها سواء كانت حربا أو سلما". (النهاية)
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