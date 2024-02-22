أمريكا: مركبة فضائية غير مأهولة تستعد للهبوط على سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن استعداد مركبة فضائية غير مأهولة تابعة لشركة خاصة تمولها جزئيا الوكالة للهبوط على سطح القمر اليوم الخميس لتصبح في حال نجاح مهمتها المركبة الأولى المصنعة بالولايات المتحدة التي تحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 50 عاما.
وتأتي المهمة التي تشير المعطيات إلى نجاحها حتى الآن في أعقاب فشل محاولة مماثلة أجرتها شركة (استروبوتيك) التي تلقت كذلك تمويلا من (ناسا) عندما أرسلت في أوائل شهر يناير الماضي المركبة (بيريغرين) بغرض دراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعي.
ومن المقرر أن تهبط المركبة (أوديسيوس) التابعة لشركة (انتيويتيف ماشينز) التي تم إطلاقها الخميس الماضي من محطة (كينيدي) الفضائية في ولاية (فلوريدا) على بعد حوالي 186 ميلا من القطب الجنوبي للقمر.
ولم تنجح سوى حكومات الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند واليابان في الهبوط على سطح القمر كما لم تنجح مركبة الهبوط اليابانية في تحقيق ذلك إلا جزئيا إذ انقلبت خلال محاولتها الهبوط في 19 يناير.
وتم دعم صناعة وتجهيز كل من (بيريغرين) بمبلغ 129 مليون دولار و( أوديسيوس) بمبلغ 108 مليون دولار من خلال برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية أو ما يطلق عليه مصطلح (كليبس) والمصمم لتشجيع الصناعة الخاصة على تطوير قدرات النقل التي يمكن للوكالة استخدامها بعد ذلك لنقل الحمولات إلى القمر.
وتهدف (ناسا) من خلال البرنامج إلى المساعدة في بدء تطوير التقنيات الجديدة وجمع البيانات التي سيحتاجها رواد فضاء (أرتميس) التي تخطط الوكالة لإرسالهم إلى تحقيق هبوطهم بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في وقت لاحق من هذا العقد.
وفي حال نجاح مهمة (أوديسيوس) فسيكون ذلك بمثابة أول هبوط لمركبة فضائية أمريكية الصنع منذ مهمة (أبولو 17) في عام 1972 وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية خاصة. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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