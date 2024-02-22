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أمريكا: مركبة فضائية غير مأهولة تستعد للهبوط على سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن استعداد مركبة فضائية غير مأهولة تابعة لشركة خاصة تمولها جزئيا الوكالة للهبوط على سطح القمر اليوم الخميس لتصبح في حال نجاح مهمتها المركبة الأولى المصنعة بالولايات المتحدة التي تحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 50 عاما.
وتأتي المهمة التي تشير المعطيات إلى نجاحها حتى الآن في أعقاب فشل محاولة مماثلة أجرتها شركة (استروبوتيك) التي تلقت كذلك تمويلا من (ناسا) عندما أرسلت في أوائل شهر يناير الماضي المركبة (بيريغرين) بغرض دراسة الغلاف الخارجي للقمر والخصائص الحرارية للثرى القمري ووفرة الهيدروجين في التربة في موقع الهبوط وإجراء مراقبة البيئة الإشعاعي.
ومن المقرر أن تهبط المركبة (أوديسيوس) التابعة لشركة (انتيويتيف ماشينز) التي تم إطلاقها الخميس الماضي من محطة (كينيدي) الفضائية في ولاية (فلوريدا) على بعد حوالي 186 ميلا من القطب الجنوبي للقمر.
ولم تنجح سوى حكومات الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند واليابان في الهبوط على سطح القمر كما لم تنجح مركبة الهبوط اليابانية في تحقيق ذلك إلا جزئيا إذ انقلبت خلال محاولتها الهبوط في 19 يناير.
وتم دعم صناعة وتجهيز كل من (بيريغرين) بمبلغ 129 مليون دولار و( أوديسيوس) بمبلغ 108 مليون دولار من خلال برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية أو ما يطلق عليه مصطلح (كليبس) والمصمم لتشجيع الصناعة الخاصة على تطوير قدرات النقل التي يمكن للوكالة استخدامها بعد ذلك لنقل الحمولات إلى القمر.
وتهدف (ناسا) من خلال البرنامج إلى المساعدة في بدء تطوير التقنيات الجديدة وجمع البيانات التي سيحتاجها رواد فضاء (أرتميس) التي تخطط الوكالة لإرسالهم إلى تحقيق هبوطهم بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في وقت لاحق من هذا العقد.
وفي حال نجاح مهمة (أوديسيوس) فسيكون ذلك بمثابة أول هبوط لمركبة فضائية أمريكية الصنع منذ مهمة (أبولو 17) في عام 1972 وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية خاصة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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