الحكومة الأمريكية تبحث في أسباب انقطاع واسع لخدمات شركة اتصالات أمريكية كبرى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية تبحث في أسباب انقطاع واسع النطاق لخدمات شركة اتصالات أمريكية كبرى دام لعدة ساعات اليوم الخميس ونوه بأن الشركة "استبعدت أن تكون الاضطرابات في شبكتها ناتجة عن هجوم الاكتروني".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي عبر الانترنت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يبحثان في انقطاع خدمة شركة (ايه تي اند تي) منوها بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية على اتصال بالشركة.
ونوه كيربي بأنه "كان هناك بعض التأثير على وزارة التجارة" مضيفا "لكنني لا أعرف مدى ذلك ولا أعتقد أنه كان معوقا".
وأضاف أن شبكة السلامة العامة الحكومية (فيرست نيت) "تضررت على مستوى البلاد ولكن تمت استعادتها بالكامل".
وقال في إجابة على سؤال بشأن سبب انقطاع الخدمة: "خلاصة القول هي أننا لا نملك كل الإجابات".
وأشار إلى أن شركة (ايه تي اند تي) أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأن "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن ذلك (الانقطاع) كان حادثا يتعلق بالأمن السيبراني".
وأفادت شركة الاتصالات الأمريكية بأن ثلاثة أرباع شبكتها تمت استعادتها بعد انقطاع الهاتف الخلوي اليوم الخميس مما أدى إلى انقطاع خدمات المكالمات والرسائل النصية لعدة ساعات عن آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.
وواجهت شركة الاتصالات اللاسلكية التي تغطي شبكة (جي 5) الخاصة بها حوالي 290 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأثر انقطاع الشبكة على القدرة على الوصول إلى خدمات الطوارئ وفقا لمنشورات عبر الإنترنت نشرتها الإدارات الحكومية في العديد من المناطق الأمريكية.
وبالإضافة إلى (ايه تي اند تي) واجهت ثلاثة شركات اتصالات أمريكية أخرى اليوم كذلك اضطرابات في شبكاتها إلا أن المشاكل التي واجهتا كانت أضيق نطاقا. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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