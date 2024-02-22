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الحكومة الأمريكية تبحث في أسباب انقطاع واسع لخدمات شركة اتصالات أمريكية كبرى

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 22 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية تبحث في أسباب انقطاع واسع النطاق لخدمات شركة اتصالات أمريكية كبرى دام لعدة ساعات اليوم الخميس ونوه بأن الشركة "استبعدت أن تكون الاضطرابات في شبكتها ناتجة عن هجوم الاكتروني".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي عبر الانترنت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يبحثان في انقطاع خدمة شركة (ايه تي اند تي) منوها بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية على اتصال بالشركة.
ونوه كيربي بأنه "كان هناك بعض التأثير على وزارة التجارة" مضيفا "لكنني لا أعرف مدى ذلك ولا أعتقد أنه كان معوقا".
وأضاف أن شبكة السلامة العامة الحكومية (فيرست نيت) "تضررت على مستوى البلاد ولكن تمت استعادتها بالكامل".
وقال في إجابة على سؤال بشأن سبب انقطاع الخدمة: "خلاصة القول هي أننا لا نملك كل الإجابات".
وأشار إلى أن شركة (ايه تي اند تي) أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأن "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن ذلك (الانقطاع) كان حادثا يتعلق بالأمن السيبراني".
وأفادت شركة الاتصالات الأمريكية بأن ثلاثة أرباع شبكتها تمت استعادتها بعد انقطاع الهاتف الخلوي اليوم الخميس مما أدى إلى انقطاع خدمات المكالمات والرسائل النصية لعدة ساعات عن آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.
وواجهت شركة الاتصالات اللاسلكية التي تغطي شبكة (جي 5) الخاصة بها حوالي 290 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأثر انقطاع الشبكة على القدرة على الوصول إلى خدمات الطوارئ وفقا لمنشورات عبر الإنترنت نشرتها الإدارات الحكومية في العديد من المناطق الأمريكية.
وبالإضافة إلى (ايه تي اند تي) واجهت ثلاثة شركات اتصالات أمريكية أخرى اليوم كذلك اضطرابات في شبكاتها إلا أن المشاكل التي واجهتا كانت أضيق نطاقا. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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