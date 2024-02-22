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الأمم المتحدة: تقديم مساعدات ل900 ألف شخص في غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 2 (كونا) -- كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الخميس عن أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا مساعدات جزئية في مجال الإيواء ومواد أخرى غير غذائية لنحو 900 ألف شخص في غزة وذلك منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في شهر أكتوبر الماضي.
وذكر المكتب في بيان له أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني وصلوا الأسبوع الماضي إلى نازحين لاذوا بمناطق خارج مواقع الأمم المتحدة في مدينة رفح وزودوهم بما يقرب من 8000 فراش و1600 قطعة من أدوات العزل المستخدمة في الملاجئ والخيام المقاومة للعوامل الجوية.
وأشار المكتب إلى أن (المطبخ المركزي العالمي) وهو أحد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني قدم ما لا يقل عن 39 ألف وجبة في رفح يوم الثلاثاء الماضي وما لا يقل عن 173 ألف وجبة في رفح وخان يونس ودير البلح يوم الاثنين الماضي.
وذكر أن البعثات الإنسانية قامت في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة بتوصيل أكثر من 450 ألف لتر من الوقود خلال النصف الأول من فبراير الحالي عبر 25 مهمة من أصل 42 مهمة مخططة تطلبت تنسيقا وتيسيرا مسبقا مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأوضح المكتب الأممي أن سلطات الاحتلال سمحت باثنتين فقط من 21 مهمة وقود مخططة للمناطق الواقعة شمال وادي غزة في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الأمر الذي أتاح توصيل 38 ألف لتر من الوقود بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي المقابل رفضت سلطات الاحتلال دخول جميع مهمات إيصال الوقود والتقييم ال16 التي كان مقررا إرسالها إلى محطات ضخ المياه ومياه الصرف الصحي في شمال غزة. (النهاية)

ع س ت / س ع م





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