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الولايات المتحدة تتوعد إيران بعقوبات جديدة

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض في الأيام المقبلة عقوبات جديدة على إيران بسبب "دعمها لروسيا بالمعدات العسكرية".
ولوح البيت الأبيض باتخاذ إجراءات شديدة ضد طهران عبر الأمم المتحدة في حال ثبت مضيها قدما في تزويد موسكو بالصواريخ البالستية.
وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي عبر الانترنت "لقد أظهرنا قدرتنا على التحرك ردا على الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران في الماضي. وسوف نفعل ذلك في المستقبل".
وقال كيربي "ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية التي تخوضها روسيا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة".
كما لوح برد "سريع" و"شديد" في حال "مضت إيران قدما في بيع صواريخ باليستية لروسيا".
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية بشأن إتمام إيران لعملية تسليم صواريخ بالستية لروسيا قال كيربي: "لم نر أي تأكيد على أن الصواريخ انتقلت بالفعل من إيران إلى روسيا" إلا أنه أوضح في الوقت ذاته "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنها (الشحنات) لن تستمر".
وأضاف "أستطيع أن أؤكد لكم أن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وقاسيا" مضيفا أن الولايات المتحدة سترفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما أن روسيا تستطيع إحباط أي قرار بهذا الشأن نظرا لامتلاكها حق النقض (الفيتو) بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن مجموعة جديدة من العقوبات غدا الجمعة ضد روسيا وهو ما يتزامن مع حلول الذكرى الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية.
كما تعتبر العقوبات الجديدة على روسيا التي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي إنها ستكون "حزمة ضخمة" ردا من واشنطن على إعلان مصلحة السجون الروسية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن وهو ما حملت موسكو المسؤولية عنه. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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