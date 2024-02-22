الولايات المتحدة تتوعد إيران بعقوبات جديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 2 (كونا) -- قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض في الأيام المقبلة عقوبات جديدة على إيران بسبب "دعمها لروسيا بالمعدات العسكرية".
ولوح البيت الأبيض باتخاذ إجراءات شديدة ضد طهران عبر الأمم المتحدة في حال ثبت مضيها قدما في تزويد موسكو بالصواريخ البالستية.
وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في إيجاز صحفي عبر الانترنت "لقد أظهرنا قدرتنا على التحرك ردا على الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران في الماضي. وسوف نفعل ذلك في المستقبل".
وقال كيربي "ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية التي تخوضها روسيا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة".
كما لوح برد "سريع" و"شديد" في حال "مضت إيران قدما في بيع صواريخ باليستية لروسيا".
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية بشأن إتمام إيران لعملية تسليم صواريخ بالستية لروسيا قال كيربي: "لم نر أي تأكيد على أن الصواريخ انتقلت بالفعل من إيران إلى روسيا" إلا أنه أوضح في الوقت ذاته "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأنها (الشحنات) لن تستمر".
وأضاف "أستطيع أن أؤكد لكم أن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وقاسيا" مضيفا أن الولايات المتحدة سترفع الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما أن روسيا تستطيع إحباط أي قرار بهذا الشأن نظرا لامتلاكها حق النقض (الفيتو) بصفتها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن مجموعة جديدة من العقوبات غدا الجمعة ضد روسيا وهو ما يتزامن مع حلول الذكرى الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية.
كما تعتبر العقوبات الجديدة على روسيا التي قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي إنها ستكون "حزمة ضخمة" ردا من واشنطن على إعلان مصلحة السجون الروسية عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن وهو ما حملت موسكو المسؤولية عنه. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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