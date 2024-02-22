Friday, 23 February 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/22/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139151 الكويت - وزارة الداخلية تعلن العفو عن 912 نزيلا منهم 214 شخصا بالإفراج الفوري ممن شملتهم المكرمة الأميرية بالمرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2024 تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني ال63.




3139153 الكويت - الكويت تؤكد في مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين أهمية استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس المرجعيات لعملية السلام وقرار مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.





3139154 - الكويت في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي فصل عنصري ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.





3139152 واشنطن - الجيش الأمريكي يعلن إسقاط ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.





3139102 لندن - بريطانيا تعلن انسحابها من "معاهدة ميثاق الطاقة" بسبب ما وصفته بفشل مساعي تحديثها.





3139170 نيويورك - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا مساعدات جزئية في مجال الإيواء ومواد أخرى غير غذائية لنحو 900 ألف شخص في غزة وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.




3139168 واشنطن - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن عن استعداد مركبة فضائية غير مأهولة تابعة لشركة خاصة تمولها جزئيا الوكالة للهبوط على سطح القمر لتصبح في حال نجاح مهمتها المركبة الأولى المصنعة بالولايات المتحدة التي تحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 50 عاما. (النهاية)


ه س ص



MENAFN22022024000071011013ID1107889570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث