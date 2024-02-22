موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3139151 الكويت - وزارة الداخلية تعلن العفو عن 912 نزيلا منهم 214 شخصا بالإفراج الفوري ممن شملتهم المكرمة الأميرية بالمرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2024 تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني ال63.
3139153 الكويت - الكويت تؤكد في مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين أهمية استئناف مفاوضات السلام بهدف التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس المرجعيات لعملية السلام وقرار مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.
3139154 - الكويت في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي فصل عنصري ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
3139152 واشنطن - الجيش الأمريكي يعلن إسقاط ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.
3139102 لندن - بريطانيا تعلن انسحابها من "معاهدة ميثاق الطاقة" بسبب ما وصفته بفشل مساعي تحديثها.
3139170 نيويورك - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا مساعدات جزئية في مجال الإيواء ومواد أخرى غير غذائية لنحو 900 ألف شخص في غزة وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
3139168 واشنطن - وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تعلن عن استعداد مركبة فضائية غير مأهولة تابعة لشركة خاصة تمولها جزئيا الوكالة للهبوط على سطح القمر لتصبح في حال نجاح مهمتها المركبة الأولى المصنعة بالولايات المتحدة التي تحقق هذا الإنجاز منذ أكثر من 50 عاما. (النهاية)
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