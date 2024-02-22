تكريم جامعة جدارا في مصر لحصولها على المركز 45 على الوطن العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22 شباط(بترا)- حصلت جامعة جدارا خلال حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات الذي جرى اليوم في القاهرة، على المركز الخامس والأربعين في التصنيف العربي للجامعات لعام 2023، وذلك بحسب مؤشرات التعليم والتعلم، البحث العلمي، الإبداع والإبتكار والمشاركة.

وخلال الحفل تم تكريم جامعة جدارا وتسليم رئيسها الأستاذ الدكتور حابس الزبون وبحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور ايمان البشيتي شهادة التصنيف، وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور، وبتنظيم من ملتقى المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب.

وأشار الزبون إلى أن الهدف من التصنيف العربي - العالمي الجديد هو تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي، وأن التصنيف العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنباً إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.

وأضاف أن التصنيف يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها الجامعات من حيث جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس مما يساعد على وضع برنامج عمل للإصلاح والتطوير، والبحث العلمي، والإبداع والريادية والابتكار وتشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات، وتشجيع تسويق ونشر الإنتاج العلمي والبحثي وإدارة التكنولوجيا، للوصول إلى اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.

من جانبها أوضحت البشيتي أن هذا الإنجاز الجديد لجامعة جدارا يعد جزءاً من سلسلة نمو وازدهار الجامعة وسعيها الجاد والحثيث للوصول إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميا.

حضر حفل توزيع الشهادات أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورؤساء الجامعات العربية المُكرمة.

(بترا)

ع ع/ح أ

22/02/2024 23:24:58