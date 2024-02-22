تكريم جامعة جدارا في مصر لحصولها على المركز 45 على الوطن العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 شباط(بترا)- حصلت جامعة جدارا خلال حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات الذي جرى اليوم في القاهرة، على المركز الخامس والأربعين في التصنيف العربي للجامعات لعام 2023، وذلك بحسب مؤشرات التعليم والتعلم، البحث العلمي، الإبداع والإبتكار والمشاركة.
وخلال الحفل تم تكريم جامعة جدارا وتسليم رئيسها الأستاذ الدكتور حابس الزبون وبحضور نائب الرئيس الأستاذ الدكتور ايمان البشيتي شهادة التصنيف، وبرعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور، وبتنظيم من ملتقى المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب.
وأشار الزبون إلى أن الهدف من التصنيف العربي - العالمي الجديد هو تحسين مُخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي، وأن التصنيف العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنباً إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
وأضاف أن التصنيف يعتمد على الدقة والموضوعية من خلال عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها الجامعات من حيث جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس مما يساعد على وضع برنامج عمل للإصلاح والتطوير، والبحث العلمي، والإبداع والريادية والابتكار وتشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات، وتشجيع تسويق ونشر الإنتاج العلمي والبحثي وإدارة التكنولوجيا، للوصول إلى اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.
من جانبها أوضحت البشيتي أن هذا الإنجاز الجديد لجامعة جدارا يعد جزءاً من سلسلة نمو وازدهار الجامعة وسعيها الجاد والحثيث للوصول إلى مصاف الجامعات المرموقة عالميا.
حضر حفل توزيع الشهادات أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورؤساء الجامعات العربية المُكرمة.
(بترا)
ع ع/ح أ
22/02/2024 23:24:58
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