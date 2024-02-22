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روسيا تدعو الغرب للعدول عن قرار تعليق عمل الأونروا

2/22/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 22 شباط(بترا)-دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى العدول عن قرار تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بغزة، مبينة أن الملايين تأثروا بالقرار.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي :"موسكو تدعو الدول الغربية إلى العدول عن قرار تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتطلب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة دون قيد أو شرط".
--(بترا)
س ح/ح أ
22/02/2024 23:18:56

MENAFN22022024000117011021ID1107889568

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