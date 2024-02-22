روسيا تدعو الغرب للعدول عن قرار تعليق عمل الأونروا

روسيا تدعو الغرب للعدول عن قرار تعليق عمل الأونروا
التاريخ
2/22/2024 11:27:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 شباط(بترا)-دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الدول الغربية إلى العدول عن قرار تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بغزة، مبينة أن الملايين تأثروا بالقرار.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي :"موسكو تدعو الدول الغربية إلى العدول عن قرار تعليق عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتطلب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة دون قيد أو شرط".
--(بترا)
س ح/ح أ
22/02/2024 23:18:56
MENAFN22022024000117011021ID1107889568
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