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ميدالية فضية لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي

2/22/2024 11:27:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط (بترا) -‎ ‎أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في ‏الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتية.

وقدمت اللاعبة الضروس عروضاً مميزة قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين، 1- 6.

وبدأت الضروس مشوارها بالفوز في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصرية اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدرور نصف ‏النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.

و يستأنف المنتخب مبارياته يوم غد من خلال لاعبين اخرين.

--(بترا)


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22/02/2024 23:15:01

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