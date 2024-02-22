ميدالية فضية لمنتخب الكراتيه في الدوري العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط (بترا) - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتية.
وقدمت اللاعبة الضروس عروضاً مميزة قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار زين الدين، 1- 6.
وبدأت الضروس مشوارها بالفوز في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة المصرية اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدرور نصف النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.
و يستأنف المنتخب مبارياته يوم غد من خلال لاعبين اخرين.
--(بترا)
خ خ/ح أ
22/02/2024 23:15:01
MENAFN22022024000117011021ID1107889567
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