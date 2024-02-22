الرمثا: افتتاح معرض الصور مليكنا في عيون طلبتنا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 22 شباط (بترا)- افتتح مدير التربية والتعليم للواء الرمثا ايمن الصياحين. اليوم الخميس معرض الصور (مليكنا في عيون طلبتنا) في مدرسة البويضة الثانوية للبنات، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، بحضور رئيس مجلس تجمع مدارس البويضة عبدالله جراروة وجمع غفير من أهالي البلدة.

وقال الصياحين، إن المناسبة التي نحتفي بها تمثل استمراراً لمسيرة الراحل المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني، وتعبيرا عن فخر الأردنيين واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية،

وتضمن المعرض استعراض مسيرة حياة جلالة الملك في صور عبرت الطالبات عن مضامينها بأسلوب شيق ومتسلسل نال إعجاب الحضور،

--(بترا)

ب.و/م ق/ح أ

22/02/2024 22:31:36