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العلوم الإسلامية تبحث التعاون مع جامعة كلية بهانج الماليزية

2/22/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 شباط(بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر محمود الفناطسة مع وفد من جامعة كلية بهانج الماليزية "UCYP" تعزيز التعاون بين الجانبين.
وضم الوفد كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور أزهر بن جعفر، ومدير مركز تطوير اللغة العربية الدكتور أحمد فريد بن محمد والمحاضر أول في مركز اللغة العربية والأستاذ كمال العقربي.
وأكد الفناطسة خلال اللقاء، الذي حضره من الجامعة مساعد الرئيس الدكتور غالب ألحوراني، وعميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد، حرص الجامعة على خدمة الطلبة الماليزيين وتقديم الخدمات الأفضل لهم من خلال تعليم اللغة العربية، ونشر تعاليم الدين الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الجامعة تعامل الطلبة الماليزيين معاملة الطلبة الأردنيين في جميع النواحي.
بدوره، أشاد الوفد الضيف بالسمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبالاهتمام الذي توليه للطلبة الماليزيين والمستوى التعليمي الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة، و تم بحث إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين الجانبين.
وعلى هامش الزيارة، جال الوفد داخل الحرم الجامعي، واطلع خلالها على أبرز المشاريع الريادية الحديثة المنجزة بالجامعة.
--(بترا)
س ص/م ق/ح أ
22/02/2024 22:29:54

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