العلوم الإسلامية تبحث التعاون مع جامعة كلية بهانج الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 شباط(بترا)- بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر محمود الفناطسة مع وفد من جامعة كلية بهانج الماليزية "UCYP" تعزيز التعاون بين الجانبين.
وضم الوفد كلا من عميد شؤون الطلبة الدكتور أزهر بن جعفر، ومدير مركز تطوير اللغة العربية الدكتور أحمد فريد بن محمد والمحاضر أول في مركز اللغة العربية والأستاذ كمال العقربي.
وأكد الفناطسة خلال اللقاء، الذي حضره من الجامعة مساعد الرئيس الدكتور غالب ألحوراني، وعميد كلية الفقه الشافعي الدكتور أمجد رشيد، حرص الجامعة على خدمة الطلبة الماليزيين وتقديم الخدمات الأفضل لهم من خلال تعليم اللغة العربية، ونشر تعاليم الدين الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الجامعة تعامل الطلبة الماليزيين معاملة الطلبة الأردنيين في جميع النواحي.
بدوره، أشاد الوفد الضيف بالسمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبالاهتمام الذي توليه للطلبة الماليزيين والمستوى التعليمي الأكاديمية التي تتمتع بها الجامعة، و تم بحث إمكانية عقد اتفاقية توأمة بين الجانبين.
وعلى هامش الزيارة، جال الوفد داخل الحرم الجامعي، واطلع خلالها على أبرز المشاريع الريادية الحديثة المنجزة بالجامعة.
--(بترا)
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22/02/2024 22:29:54
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