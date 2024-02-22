دعم واسع في G20 لـ حل الدولتين في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا وجود دعم واسع بين أعضاء مجموعة العشرين G20 لـ «حل الدولتين» في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وذلك في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو.
وقال فييرا للصحافيين إن هناك «توافقا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين».
وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة «فرانس برس» أن «السبب الوحيد الذي جعل فييرا لا يقول ببساطة أن هناك إجماعا هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية».
وأضاف المصدر أن «كل (وزير) تناول هذه القضية عبر عن دعمه» لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء «كبير».
وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حث فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع «ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد» حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.
وقال بوريل للصحافيين «الجميع هنا، الجميع، لم أسمع أحدا يعارض ذلك. لقد كان طلبا قويا لحل الدولتين».
وتابع المسؤول الأوروبي «القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة».
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