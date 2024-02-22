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دعم واسع في G20 لـ حل الدولتين في الشرق الأوسط

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا وجود دعم واسع بين أعضاء مجموعة العشرين G20 لـ «حل الدولتين» في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وذلك في اختتام اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ريو دي جانيرو.
وقال فييرا للصحافيين إن هناك «توافقا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين».
وأوضح مصدر في الخارجية البرازيلية لوكالة «فرانس برس» أن «السبب الوحيد الذي جعل فييرا لا يقول ببساطة أن هناك إجماعا هو عدم تطرق جميع الوزراء لهذه القضية».
وأضاف المصدر أن «كل (وزير) تناول هذه القضية عبر عن دعمه» لحل الدولتين، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء الوزراء «كبير».
وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حث فييرا على استخدام بيانه الختامي في الاجتماع «ليشرح للعالم أن الجميع في مجموعة العشرين يؤيد» حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل.
وقال بوريل للصحافيين «الجميع هنا، الجميع، لم أسمع أحدا يعارض ذلك. لقد كان طلبا قويا لحل الدولتين».
وتابع المسؤول الأوروبي «القاسم المشترك هو أنه لن يكون هناك سلام، ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل، ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم الخاصة».

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