ألمانيا توقيف مهاجم نفذ هجوما بسكين في مدرسة أوقع جرحى

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصيب عدد من الأطفال في مدرسة بغرب ألمانيا بجروح في هجوم بسكين نفذه مراهق حسبما أفادت الشرطة التي أكدته توقيفه.
وقال متحدث باسم الشرطة في دوسلدورف، إن الفتى البالغ من العمر 17 عاما أصيب بجروح خطيرة وهو محتجز لدى الشرطة.
وأضاف أن هناك ما لا يقل عن خمسة جرحى، موضحا أن الهجوم انتهى.
وأصيب ضحايا الهجوم الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة فوبرتال، بإصابات بالغة ولكنها لا تمثل خطرا على حياتهم.
وتفترض الشرطة أن المهاجم كانت له «صلة بالمدرسة»، في إشارة إلى رسالة من إدارة المؤسسة موجهة إلى أولياء الأمور، مفادها أنه طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاما ويعاني من مرض عقلي.
وقالت أجهزة الطوارئ إن «الطلاب بخير وتم الاعتناء بهم». كما أنشئت نقطة استقبال لأسر الطلاب بالقرب من المدرسة.
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