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ألمانيا توقيف مهاجم نفذ هجوما بسكين في مدرسة أوقع جرحى

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصيب عدد من الأطفال في مدرسة بغرب ألمانيا بجروح في هجوم بسكين نفذه مراهق حسبما أفادت الشرطة التي أكدته توقيفه.
وقال متحدث باسم الشرطة في دوسلدورف، إن الفتى البالغ من العمر 17 عاما أصيب بجروح خطيرة وهو محتجز لدى الشرطة.
وأضاف أن هناك ما لا يقل عن خمسة جرحى، موضحا أن الهجوم انتهى.
وأصيب ضحايا الهجوم الذي وقع في إحدى المدارس بمدينة فوبرتال، بإصابات بالغة ولكنها لا تمثل خطرا على حياتهم.
وتفترض الشرطة أن المهاجم كانت له «صلة بالمدرسة»، في إشارة إلى رسالة من إدارة المؤسسة موجهة إلى أولياء الأمور، مفادها أنه طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاما ويعاني من مرض عقلي.
وقالت أجهزة الطوارئ إن «الطلاب بخير وتم الاعتناء بهم». كما أنشئت نقطة استقبال لأسر الطلاب بالقرب من المدرسة.

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