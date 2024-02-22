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يوروبول تفكيك إحدى أهم شبكات المهربين لعبور المانش

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، أنه تم تفكيك إحدى أهم شبكات المهربين التي تنظم رحلة الزوارق عبر المانش، في عملية دولية واسعة.
وقالت الشرطة الأوروبية في بيان إن 19 شخصا اعتقلوا في ألمانيا بهذه العملية التي شاركت فيها السلطات الفرنسية والبلجيكية والألمانية، بتنسيق من «يوروبول» و«يوروجست».
وأضافت ان التحقيق الذي استمر عاما ونصف العام «ركز على شبكة يشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين غير نظاميين من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا من فرنسا إلى المملكة المتحدة».
وقامت الشبكة باستخدام «زوارق مطاطية رديئة النوعية» غير مناسبة وغير آمنة لنقل أكثر من 10 أشخاص.
وتابعت «يوروبول» في بيان: «مع ذلك ينقل المهربون حوالي خمسين مهاجرا في كل زورق. وفي المجمل جمع المحققون أدلة تربط ما لا يقل عن 55 عملية تهريب للبشر تم تسهيلها من قبل هذه الشبكة».
وأوضحت «يوروبول» أن «المشتبه بهم نظموا شراء وتخزين ونقل زوارق مطاطية بهدف استخدامها لاحقا في تهريب مهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى المملكة المتحدة»، وقد تقاضوا «ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو عن كل مهاجر ينقل في هذه الزوارق المطاطية الخطيرة».
وقالت الشرطة الأوروبية إن السلطات الألمانية نشرت أكثر من 650 عميلا يوم تنفيذ العملية التي تمت خلالها مداهمة 28 موقعا في ألمانيا و19 منزلا وتسعة مواقع تخزين.
وتزايدت أنشطة تهريب المهاجرين عبر زوارق صغيرة «بشكل مطرد منذ عام 2019، قبل أن تصبح وسيلة العمل الأكثر انتشارا لتهريب المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في عام 2021، متجاوزة عمليات التهريب بالشاحنات»، وفقا ليوروبول التي قالت إن تهريب المهاجرين «لايزال يشكل تهديدا قاتلا».

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