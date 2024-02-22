يوروبول تفكيك إحدى أهم شبكات المهربين لعبور المانش

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول)، أنه تم تفكيك إحدى أهم شبكات المهربين التي تنظم رحلة الزوارق عبر المانش، في عملية دولية واسعة.
وقالت الشرطة الأوروبية في بيان إن 19 شخصا اعتقلوا في ألمانيا بهذه العملية التي شاركت فيها السلطات الفرنسية والبلجيكية والألمانية، بتنسيق من «يوروبول» و«يوروجست».
وأضافت ان التحقيق الذي استمر عاما ونصف العام «ركز على شبكة يشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين غير نظاميين من الشرق الأوسط وشرق أفريقيا من فرنسا إلى المملكة المتحدة».
وقامت الشبكة باستخدام «زوارق مطاطية رديئة النوعية» غير مناسبة وغير آمنة لنقل أكثر من 10 أشخاص.
وتابعت «يوروبول» في بيان: «مع ذلك ينقل المهربون حوالي خمسين مهاجرا في كل زورق. وفي المجمل جمع المحققون أدلة تربط ما لا يقل عن 55 عملية تهريب للبشر تم تسهيلها من قبل هذه الشبكة».
وأوضحت «يوروبول» أن «المشتبه بهم نظموا شراء وتخزين ونقل زوارق مطاطية بهدف استخدامها لاحقا في تهريب مهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى المملكة المتحدة»، وقد تقاضوا «ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو عن كل مهاجر ينقل في هذه الزوارق المطاطية الخطيرة».
وقالت الشرطة الأوروبية إن السلطات الألمانية نشرت أكثر من 650 عميلا يوم تنفيذ العملية التي تمت خلالها مداهمة 28 موقعا في ألمانيا و19 منزلا وتسعة مواقع تخزين.
وتزايدت أنشطة تهريب المهاجرين عبر زوارق صغيرة «بشكل مطرد منذ عام 2019، قبل أن تصبح وسيلة العمل الأكثر انتشارا لتهريب المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في عام 2021، متجاوزة عمليات التهريب بالشاحنات»، وفقا ليوروبول التي قالت إن تهريب المهاجرين «لايزال يشكل تهديدا قاتلا».
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