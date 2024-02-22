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ازدياد الأعمال المعادية للإسلام في بريطانيا منذ بدء حرب غزة

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ازدادت أعمال الكراهية تجاه المسلمين في المملكة المتحدة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في 7 أكتوبر الماضي.
وتمثلت هذه الاعمال في هجمات وتخريب وإهانات، بحسب تقرير صادر عن جمعية مناهضة للعنصرية.
وأكدت جمعية «تيل ماما» Tell MAMA التي تسجل وقائع تستهدف المسلمين على الأراضي البريطانية، أن عدد البلاغات ارتفع بنسبة 335% بين 7 أكتوبر 2023 تاريخ هجوم «حماس» على مناطق في جنوب اسرائيل و7 فبراير 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأبلغت الجمعية بوقوع نحو ألفي عمل معاد للإسلام، وتشمل هذه الأعمال تهديدات وهجمات وخطاب كراهية وأعمال تخريب. وأفادت بأن هذا الرقم هو «أكبر عدد من الحالات المسجلة في غضون أربعة أشهر منذ تأسيس الجمعية في العام 2011».
وقالت مديرة الجمعية إيمان عطا «نشعر بقلق عميق إزاء تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة على عدد أعمال الكراهية وعلى التماسك الاجتماعي في المملكة المتحدة».
وتابعت «نأمل أن يتحدث القادة السياسيون بوضوح ليقولوا إن الكراهية ضد المسلمين تماما كمعاداة السامية، أمور غير مقبولة في بلادنا».
وحصل ما يزيد قليلا عن نصف هذه الحوادث (1109) على شبكات التواصل الاجتماعي.
أما الأعمال التي حدثت شخصيا وعددها 901 فوقع أكثر من نصفها في العاصمة البريطانية، حيث تنظم تظاهرات ضخمة لدعم الفلسطينيين في غزة كل أسبوع تقريبا منذ بداية الحرب.
وبشكل عام، استهدفت النساء المسلمات أكثر من الرجال وشكلن 65% من مجموع عدد المشتكين. ووصفت بعضهن بـ «إرهابيات» بسبب ملابسهن.
توازيا، ارتكب أكثر من 4 آلاف عمل معاد للسامية في المملكة المتحدة في العام 2023، ثلثاها وقع بعد هجوم 7 أكتوبر، وهو رقم قياسي، بحسب تقرير حديث لجمعية «كوميونيتي سيكيوريتي تراست».
وتعد هذه الزيادة «غير مسبوقة» وبلغت نسبة 147% مقارنة بالعام 2022.

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