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بدء حملة الانتخابات التشريعية في إيران وسط توقعات بمقاطعة واسعة

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في إيران أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من مارس بعد أكثر من سنة على حركة احتجاجية واسعة هزت البلاد في نهاية العام 2022.
في غياب التشويق حول بقاء الغالبية الحالية، ستكون هذه الانتخابات موضع متابعة على مستوى نسبة مشاركة الناخبين الـ 61 مليونا المدعوين إلى الاقتراع.
ولا يستبعد خبراء أن تصل نسبة الامتناع عن التصويت إلى أعلى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاما.
خلال الانتخابات التشريعية السابقة في 2020، بلغت نسبة المشاركة 42.57% وفق الأرقام الرسمية.
وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي «يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات»، داعيا «الشخصيات المؤثرة» إلى «تشجيع» السكان على التصويت. وعلقت ملصقات كبيرة تظهره وهو يدلي بصوته في صندوق الاقتراع.
وأظهرت نتائج أحد استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت في الأسابيع الأخيرة أن أكثر من نصف الإيرانيين لا يبالون بالاقتراع.
ويدعو المعارضون في إيران والشتات الإيراني منذ أسابيع إلى مقاطعة الانتخابات.
وانطلقت الحملة بشكل خجول أمس مع تعليق عدد محدود من ملصقات المرشحين في شوارع طهران على ما أفادت وكالة فرانس برس.
ودعي الناخبون الإيرانيون لاختيار في اقتراع من دورة واحدة، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي البالغ عددهم 290 للسنوات الـ 4 المقبلة. وعليهم أيضا اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة الـ 88 لمدة 8 سنوات.
وبعد النظر في طلبات الترشيح مدة أشهر، تمت الموافقة على عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح للانتخابات التشريعية، من جانب مجلس صيانة الدستور.
وقال المحلل مزيار خسروي لوكالة فرانس برس «جزء من هؤلاء المرشحين ولاسيما في الدوائر الصغيرة، أطباء ومهندسون وموظفون رسميون ومدرسون لا ينتمون إلى أي مجموعة أو ميل سياسي».
وشدد على أن السلطة أرادت هذا العدد الكبير من المرشحين «إحداث منافسة على الصعيد المحلي وزيادة المشاركة لأن كل مرشح سيحشد معارفه».
إلا ان المعسكر الإصلاحي أقل تمثيلا مما كان عليه في العام 2020. فقد تمت الموافقة على ترشيح 20 إلى 30 فقط من مرشحيه وهو عدد غير كاف لتشكيل لوائح انتخابية على ما يفيد مسؤولون.
وأسف زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (197-2005) لكون إيران «بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية».
ودعا الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني (2013-2021) الناخبين إلى التصويت «للاحتجاج على الأقلية الحاكمة». لكنه لم يدع إلى الامتناع عن التصويت رغم إبطال ترشيحه لمجلس الخبراء حيث كان عضوا منذ 24 عاما.
وأعلنت جبهة الإصلاحات، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، أنها ستغيب عن «هذه الانتخابات المجردة من أي معنى وغير المجدية في إدارة البلاد».

MENAFN22022024000130011022ID1107889528

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