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إضرابات واسعة احتجاجا على التقشف في الأرجنتين

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ازداد غليان الشارع الأرجنتيني تدريجيا مع إضراب عمال السكك الحديد والطواقم الطبية في المستشفيات، فضلا عن إضراب عام يتم الإعداد له في بلد يتخبط بسبب تدابير تقشفية اتخذتها حكومة الرئيس خافيير ميلي الليبرالية المتطرفة.
جاء ذلك بعد فرض تدابير تقشفية جديدة، انخفض بموجبها عدد الوزارات بنسبة 50% وألغيت 50 ألف وظيفة عامة واستبعد 27 ألف مستفيد غير نظاميين من المساعدات الاجتماعية وجفت الإعانات لحركة النقل.
ويؤكد الرئيس خافيير ميلي أنه يعمل على السيطرة على التضخم منذ وصوله إلى السلطة.
وسجل تضخم نسبته 25% في ديسمبر 2023 ثم 20% في يناير الماضي، ومن المتوقع أن يقترب من 10% في فبراير الجاري، مع التوقعات بتراجعه إلى أقل من ذلك في النصف الثاني من العام الحالي بحسب وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.
ويقول ميلي إن «الطبقة السياسية ستدفع» ثمن تقويم الحسابات العامة، لكن مع ذلك يلقي التقشف بثقله على أصحاب الدخل المتوسط في وسائل النقل والأدوية وزيادة سعر التأمين الصحي المدفوع مسبقا وتحرير أسعار الغذاء والسكن.
فعلى سبيل المثال، زاد متوسط سعر تذكرة الحافلة في منطقة بوينس آيرس بأربعة أضعاف تقريبا خلال شهرين، مرتفعا من 85 إلى 300 بيزو، وسيرتفع سعر تذكرة المترو من 125 إلى 667 بيزو بحلول مايو المقبل.
في المقابل، رفع الحد الأدنى للأجور ـ في وقت متأخر نسبيا ـ بنسبة 15% في فبراير الجاري ليصل إلى 180 ألف بيزو بعدما زاد التضخم بنسبة 50% منذ آخر إعادة تقييم لهذا الراتب.
وفي هذا الصدد، قالت عاملة النظافة يانينا سالتو لوكالة «فرانس برس»، وهي تقف في أحد طوابير الانتظار لركوب حافلة للذهاب إلى عملها الذي تجني منه 2500 بيزو للساعة الواحدة، «بت أعرف معنى المشي. توقفت عن ركوب بعض الحافلات، إذ يكلفني ذلك 26 ألف بيزو بالشهر بعدما كان يكلفني 12 ألف بيزو في الماضي».
ويتفق الرئيس الأرجنتيني الليبرالي والاتحاد العام للعمال في الجمهورية الأرجنتينية على أن «المرحلة الأصعب ستكون بين مارس وابريل 2024» مع التأثير التراكمي للتقشف وركود النشاط الاقتصادي وتكلفة اللوازم والرسوم الدراسية بحسب ميلي.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أنها ستكون قادرة بحلول منتصف 2024، على رفع ضوابط الصرف التي أثرت على الأرجنتين منذ العام 2019.
أما الاتحاد العام للعمال في البلاد فيرى أن «الصراع الاجتماعي سيزداد وللأسف سينتهي بشكل سيئ»، حسبما جاء على لسان الرئيس المشارك للنقابة بابلو مويانو.

MENAFN22022024000130011022ID1107889527

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