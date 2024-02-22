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بريطانيا تدعم الهولندي مارك روته لقيادة الناتو خلفا لستولتنبرغ

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حظي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الاوفر حظا لقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو)، بحليف قوي، بعد ان قدمت المملكة المتحدة دعمها العلني له لخلافة ينس ستولتنبرغ في هذا المنصب الحاسم في خضم حرب أوكرانيا. وبسبب غياب اتفاق بين الحلفاء على شخصية جديدة، أعيد تعيين الأمين العام الحالي للحلف في منصبه الصيف الماضي لمدة سنة اخرى. وظل اسم رئيس الحكومة الهولندية المستقيل، الذي يقوم بتسيير الاعمال، متداولا منذ أشهر لخلافة ينس ستولتنبرغ، لكنه يحظى الآن بدعم رسمي قوي من أحد الأعضاء المؤسسين للحلف.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك «نريد مرشحا قويا»، مضيفا أنه يدعم «بقوة» ترشيح المسؤول الهولندي.
وأوضح أن «روته يحظى باحترام كبير داخل الحلف، ولديه خبرات دفاعية وأمنية كبيرة وسيضمن بقاء الحلف قويا وجاهزا لتوفير الدفاع والردع»، مشيدا بـ «الدور القيادي» لينس ستولتنبرغ لمدة تسع سنوات في قيادة «الناتو».
وترى بعض الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 31 دولة أن الوقت قد حان لتتولى امرأة قيادة «الناتو» للمرة الأولى.
وكانت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس أعربت عن اهتمامها، ولكن يبدو أن اسم مارك روته أصبح بارزا الآن.

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