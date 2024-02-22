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بوتين يحلق على متن قاذفة القنابل النووية البجعة البيضاء

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية المحدثة من طراز «تو-160إم» التي يطلق عليها اسم «البجعة البيضاء»، واصفا معداتها بأنها «ممتازة ما يجعلها طائرة حديثة وموثوقة».
وقال بوتين للصحافيين عقب إنهاء رحلة التحليق التجريبية أمس: «المعدات ممتازة، ويمكن قبولها في تشكيلات القوات المسلحة الروسية».
وتعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، حيث كانت معدة للاستخدام في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب.
ووصل بوتين إلى مصنع «غوربونوف» للطائرات في مدينة قازان لتنفيذ التحليق على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، حيث ارتدى البزة الخاصة بالطيران، واستقبل لاحقا الطاقم المنتظر، قبل أن يصعد على سلم الطائرة إلى القمرة.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن رحلة بوتين على متن الطائرة استغرقت حوالي 40 دقيقة.
وتستطيع القاذفة «تو-160إم» حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخا نوويا قصير المدى، وإجمالي ما على متنها من ذخائر يصل إلى 40 طنا، ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف ومن دون إعادة تزويدها بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ 12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.
وأعلنت روسيا أمس أن قواتها سيطرت على قرية بوبيدا الصغيرة الواقعة على مسافة 5 كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية المدنية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «على جبهة دونيتسك، حررت وحدات من (المجموعة الجنوبية) قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة».
وأوضحت أن الجيش الروسي حسّن مواقعه في المنطقة نفسها حول قريتي نوفوميخييليفكا وكراسنوغوريفكا الواقعتين قرب بلدة ماريينكا التي دمرت بالكامل بسبب القتال وسيطرت عليها روسيا في ديسمبر، مع مرور نحو عامين على بدء الحرب.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني إن المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية «مجرد مدينة غير مهمة».
وقال قائد القوات الأوكرانية في المنطقة أولكسندر تارنافسكي على تلغرام: «في ماريينكا، تواصل قوات الدفاع صد العدو في مناطق غورغييفكا وبوبيدا ونوفوميخييليفكا».
من جهة أخرى، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أمس روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في عدة هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا خلفت أكثر من 20 قتيلا.
وقالت الاستخبارات الأوكرانية «بحسب التحقيق، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 سلاحا كوريا شماليا فوق أوكرانيا، قتل 24 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من مئة بجروح خطيرة».
وأشارت إلى أن الأسلحة المذكورة هي «صواريخ باليستية من طراز هواسونغ-11» ونشرت صورا لحطام الصواريخ على تلغرام.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الصواريخ استخدمت في هجوم في أواخر ديسمبر على منطقة زابوريغيا الجنوبية وفي هجوم آخر على العاصمة كييف في الشهر التالي.
ولفتت الاستخبارات الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت هذه الصواريخ أيضا في منطقتي دونيتسك وخاركيف الحدوديتين.
وأضافت: «تجري تحقيقات شاملة لتحديد كل ملابسات الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائيا» بما يشمل «الطرق اللوجستية المستخدمة لتوريد الأسلحة».

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