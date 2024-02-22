بوتين يحلق على متن قاذفة القنابل النووية البجعة البيضاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن قاذفة القنابل الاستراتيجية فوق الصوتية المحدثة من طراز «تو-160إم» التي يطلق عليها اسم «البجعة البيضاء»، واصفا معداتها بأنها «ممتازة ما يجعلها طائرة حديثة وموثوقة».
وقال بوتين للصحافيين عقب إنهاء رحلة التحليق التجريبية أمس: «المعدات ممتازة، ويمكن قبولها في تشكيلات القوات المسلحة الروسية».
وتعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، حيث كانت معدة للاستخدام في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب.
ووصل بوتين إلى مصنع «غوربونوف» للطائرات في مدينة قازان لتنفيذ التحليق على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، حيث ارتدى البزة الخاصة بالطيران، واستقبل لاحقا الطاقم المنتظر، قبل أن يصعد على سلم الطائرة إلى القمرة.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن رحلة بوتين على متن الطائرة استغرقت حوالي 40 دقيقة.
وتستطيع القاذفة «تو-160إم» حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخا نوويا قصير المدى، وإجمالي ما على متنها من ذخائر يصل إلى 40 طنا، ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف ومن دون إعادة تزويدها بالوقود، وتستطيع بصواريخها النووية الـ 12 تغطية أراض تعادل القارة الأوروبية بمساحتها.
وأعلنت روسيا أمس أن قواتها سيطرت على قرية بوبيدا الصغيرة الواقعة على مسافة 5 كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أهمية المدنية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «على جبهة دونيتسك، حررت وحدات من (المجموعة الجنوبية) قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة».
وأوضحت أن الجيش الروسي حسّن مواقعه في المنطقة نفسها حول قريتي نوفوميخييليفكا وكراسنوغوريفكا الواقعتين قرب بلدة ماريينكا التي دمرت بالكامل بسبب القتال وسيطرت عليها روسيا في ديسمبر، مع مرور نحو عامين على بدء الحرب.
في المقابل، قال الرئيس الأوكراني إن المدينة التي سيطرت عليها القوات الروسية «مجرد مدينة غير مهمة».
وقال قائد القوات الأوكرانية في المنطقة أولكسندر تارنافسكي على تلغرام: «في ماريينكا، تواصل قوات الدفاع صد العدو في مناطق غورغييفكا وبوبيدا ونوفوميخييليفكا».
من جهة أخرى، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أمس روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في عدة هجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا خلفت أكثر من 20 قتيلا.
وقالت الاستخبارات الأوكرانية «بحسب التحقيق، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 سلاحا كوريا شماليا فوق أوكرانيا، قتل 24 مدنيا على الأقل وأصيب أكثر من مئة بجروح خطيرة».
وأشارت إلى أن الأسلحة المذكورة هي «صواريخ باليستية من طراز هواسونغ-11» ونشرت صورا لحطام الصواريخ على تلغرام.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الصواريخ استخدمت في هجوم في أواخر ديسمبر على منطقة زابوريغيا الجنوبية وفي هجوم آخر على العاصمة كييف في الشهر التالي.
ولفتت الاستخبارات الأوكرانية إلى أن روسيا أطلقت هذه الصواريخ أيضا في منطقتي دونيتسك وخاركيف الحدوديتين.
وأضافت: «تجري تحقيقات شاملة لتحديد كل ملابسات الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائيا» بما يشمل «الطرق اللوجستية المستخدمة لتوريد الأسلحة».
MENAFN22022024000130011022ID1107889525