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البرلمان الألباني يقر اتفاقية الهجرة مع إيطاليا والمعارضة تندد

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر البرلمان الألباني أمس اتفاقا مثيرا للجدل أبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية. وأقر تمرير الاتفاق الذي كان يحتاج الى غالبية بسيطة بعدما حصل على تأييد 77 نائبا في البرلمان المكون من 140 مقعدا، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
وقال رئيس الوزراء إيدي راما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «تقف ألبانيا جنبا إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي».
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق، ما مهد الطريق لعقد جلسة التصويت أمس. بعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق.
وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحافيين إن «اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة».
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني، حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
ويتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لـ 3 آلاف شخص كحد أقصى.

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