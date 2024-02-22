إسرائيل تقطع عن المعتقلين الفلسطينيين أي اتصال مع الخارج منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Anbaa) كل يوم جمعة من الأسبوع تبث إذاعة «أجيال» برنامج «رسائل السجناء» الذي يمكن فيه سماع عشرات الأشخاص يوجهون رسائل صوتية إلى أقرباء او أحباء معتقلين في السجون الإسرائيلية.
فمنذ 7 أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية «حالة الطوارئ في السجون»، ما يعني بالنسبة إلى المعتقلين الفلسطينيين تشديد الإجراءات، ومنها منع زيارات الأهالي ووقف زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما قامت مصلحة السجون بسحب كل أجهزة الاتصال والراديوهات والتلفزيونات من داخل السجون والتي كانت مسموحة سابقا.
عبر الإذاعة، ازدادت الرسائل على أمل أن تصل إلى نزلاء السجون.
ويقول القيمون على إذاعة «أجيال»، التي تتخذ من رام الله مقرا، انه تم تمديد بث البرنامج الأسبوعي لأكثر من ساعة بسبب سيل الرسائل التي تتلقاها في ظل موجات الاعتقالات منذ بدء الجرب.
ووفقا لمنظمة الضمير، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن السجناء، ونادي الأسير الفلسطيني، يوجد الآن أكثر من 9 آلاف فلسطيني معتقل، بعد أن كانوا 5200 قبل الحرب.
ويقول رئيس تحرير الإذاعة وليد ناصر «نتلقى رسائل من كل مكان، وهي تعبير عن قلق الأهالي على أحبائهم في السجن، إذ لم تعد تصلهم أي أخبار عنهم عبر الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى منذ 7 أكتوبر».
ومن الرسائل التي تم بثها «مرحبا.. هذه الرسالة لأخي إسلام، كيف حالك أخي؟ منزلك جاهز، عندما تخرج سيكون الوقت قد حان للزواج».
وتقرأ مقدمة البرنامج ميسم البرغوثي بعض الرسائل المكتوبة، أو تعلق على بعض الرسائل الصوتية، ومنها «كل شيء على ما يرام في المنزل، كل شيء على ما يرام في الجامعة، لا تقلق»، «اعتن بنفسك».
وتضيف أنها تخشى الرسائل التي يطلب منها فيها إعلان وفاة أحد الوالدين، رغم أنها تعمل منذ أكثر من عقد من الزمن أمام الميكروفون. وتعبر عن اعتقادها بأنها تتحمل «مسؤولية هائلة» في لحظة «غير مسبوقة» في تاريخ الأسرى الفلسطينيين الذين «تبحث عائلاتهم عن أي أمل للتعلق به».
لكن على الأرجح حتى هذه الوسيلة لم يعد بإمكان المعتقلين تلقيها لمنع أجهزة الراديو عنهم، غير أن الإذاعة تواصل بث برنامج شكل صلة وصل بين الأسرى وعائلاتهم لزمن طويل على الرغم من القيود.
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