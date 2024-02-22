Friday, 23 February 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تقطع عن المعتقلين الفلسطينيين أي اتصال مع الخارج منذ بدء الحرب

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كل يوم جمعة من الأسبوع تبث إذاعة «أجيال» برنامج «رسائل السجناء» الذي يمكن فيه سماع عشرات الأشخاص يوجهون رسائل صوتية إلى أقرباء او أحباء معتقلين في السجون الإسرائيلية.
فمنذ 7 أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل، أعلنت سلطات السجون الإسرائيلية «حالة الطوارئ في السجون»، ما يعني بالنسبة إلى المعتقلين الفلسطينيين تشديد الإجراءات، ومنها منع زيارات الأهالي ووقف زيارات مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما قامت مصلحة السجون بسحب كل أجهزة الاتصال والراديوهات والتلفزيونات من داخل السجون والتي كانت مسموحة سابقا.
عبر الإذاعة، ازدادت الرسائل على أمل أن تصل إلى نزلاء السجون.
ويقول القيمون على إذاعة «أجيال»، التي تتخذ من رام الله مقرا، انه تم تمديد بث البرنامج الأسبوعي لأكثر من ساعة بسبب سيل الرسائل التي تتلقاها في ظل موجات الاعتقالات منذ بدء الجرب.
ووفقا لمنظمة الضمير، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن السجناء، ونادي الأسير الفلسطيني، يوجد الآن أكثر من 9 آلاف فلسطيني معتقل، بعد أن كانوا 5200 قبل الحرب.
ويقول رئيس تحرير الإذاعة وليد ناصر «نتلقى رسائل من كل مكان، وهي تعبير عن قلق الأهالي على أحبائهم في السجن، إذ لم تعد تصلهم أي أخبار عنهم عبر الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى منذ 7 أكتوبر».
ومن الرسائل التي تم بثها «مرحبا.. هذه الرسالة لأخي إسلام، كيف حالك أخي؟ منزلك جاهز، عندما تخرج سيكون الوقت قد حان للزواج».
وتقرأ مقدمة البرنامج ميسم البرغوثي بعض الرسائل المكتوبة، أو تعلق على بعض الرسائل الصوتية، ومنها «كل شيء على ما يرام في المنزل، كل شيء على ما يرام في الجامعة، لا تقلق»، «اعتن بنفسك».
وتضيف أنها تخشى الرسائل التي يطلب منها فيها إعلان وفاة أحد الوالدين، رغم أنها تعمل منذ أكثر من عقد من الزمن أمام الميكروفون. وتعبر عن اعتقادها بأنها تتحمل «مسؤولية هائلة» في لحظة «غير مسبوقة» في تاريخ الأسرى الفلسطينيين الذين «تبحث عائلاتهم عن أي أمل للتعلق به».
لكن على الأرجح حتى هذه الوسيلة لم يعد بإمكان المعتقلين تلقيها لمنع أجهزة الراديو عنهم، غير أن الإذاعة تواصل بث برنامج شكل صلة وصل بين الأسرى وعائلاتهم لزمن طويل على الرغم من القيود.

MENAFN22022024000130011022ID1107889523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث