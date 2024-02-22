هجوم صاروخي على سفينة قبالة اليمن وفرنسا تدمر مسيرتين في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أمس بأن هجوما صاروخيا استهدف سفينة شحن تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها.
وقالت وكالة «يو كاي ام تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية إن «سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها»، مشيرة إلى أن «قوات التحالف استجابت» للحادثة.
من جهتها، أشارت وكالة «أمبري» للأمن البحري إلى أنها تلقت بلاغا عن «تعرض سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا وترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بصاروخين على بعد نحو 63 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن».
ولفتت «أمبري» إلى أن السفينة «يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلند، في اتجاه البحر الأحمر».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية في البحر الأحمر دمرت ليل أمس الاول مسيرتين انطلقتا من اليمن.
وقالت هيئة الأركان أمس إن فرقاطة فرنسية متعددة المهام «رصدت نفس النوع من التهديد واشتبكت مع طائرتين مسيرتين ودمرتهما» خلال الليل.
من جهتها، حملت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، الحوثيين، المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر، وبالتالي عن النتائج التي يجرها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية.
MENAFN22022024000130011022ID1107889522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.