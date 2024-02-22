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هجوم صاروخي على سفينة قبالة اليمن وفرنسا تدمر مسيرتين في البحر الأحمر

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أمس بأن هجوما صاروخيا استهدف سفينة شحن تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، ما تسبب بنشوب حريق على متنها.
وقالت وكالة «يو كاي ام تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية إن «سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها»، مشيرة إلى أن «قوات التحالف استجابت» للحادثة.
من جهتها، أشارت وكالة «أمبري» للأمن البحري إلى أنها تلقت بلاغا عن «تعرض سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا وترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بصاروخين على بعد نحو 63 ميلا بحريا إلى جنوب شرق عدن في اليمن».
ولفتت «أمبري» إلى أن السفينة «يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلند، في اتجاه البحر الأحمر».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن البحرية الفرنسية في البحر الأحمر دمرت ليل أمس الاول مسيرتين انطلقتا من اليمن.
وقالت هيئة الأركان أمس إن فرقاطة فرنسية متعددة المهام «رصدت نفس النوع من التهديد واشتبكت مع طائرتين مسيرتين ودمرتهما» خلال الليل.
من جهتها، حملت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، الحوثيين، المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر، وبالتالي عن النتائج التي يجرها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية.

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