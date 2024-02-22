Friday, 23 February 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العنف يتصاعد في الضفة والحرب على غزة ستكلف 85 ألف قتيل

2/22/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر خبراء من أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر على قطاع غزة، يمكن ان تتسبب في إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح نتيجة للأوبئة، فضلا عن عدد الضحايا الذين توقعهم آلة القتل الإسرائيلية والذين تجاوز عددهم الـ 29410 بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن دراسة لعلماء مختصين في الأوبئة، أن تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد يؤدي لمقتل 85 ألفا خلال 6 أشهر، بسبب الإصابات والأمراض.
ومع تحذيرات الأمم المتحدة من أن خطر المجاعة يحدق بنحو 2.2 مليون شخص يمثلون الغالبية الكبرى من سكان القطاع، تستمر الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة، حيث انتقل المنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك إلى إسرائيل قادما من القاهرة التي تستضيف مباحثات يجريها وفد من حركة حماس بقيادة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية لبحث «المرحلة الأولى» من اتفاق اقترحته قطر والولايات المتحدة ومصر، وتنص على هدنة مدتها 6 أسابيع تترافق مع تبادل الأسرى مع معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: «نريد التوصل إلى اتفاق.. بأسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك، تستمر المرافعات أمام محكمة العدل الدولية التي تبحث التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي، حيث اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتدمير حياة 2.3 مليون فلسطيني وأنها تفرض التغيير الديموغرافي وتحرم الفلسطينيين من بيوتهم. وقال ان نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة.
وتتزامن الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة مع تصاعد لموجة العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقتل جندي وأصيب 8 آخرون، أمس، بعدما فتح 3 مسلحين النار على مركبة قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس، بحسب الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت الشرطة في بيان: «خرج المنفذون الـ 3 من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة سير على الطريق المؤدي إلى القدس».
وأشارت إلى أنه «تم شل حركتهم في موقع الحادث. وخلال عمليات البحث التي أجريت، عثر على آخر كان يحاول الهرب وتم شل حركته أيضا».
من جانبه، أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية «شاباك» أن المهاجمين 3 فلسطينيين من مدينة بيت لحم وهم محمد زواهرة (26 عاما) وكاظم زواهرة (31 عاما) وأحمد الوحش (31 عاما).
وقال إسعاف نجمة داود الحمراء ومتحدث باسم مستشفى شعاري تصيديك «إن من بين الجرحى امرأة حاملا تبلغ من العمر 23 عاما في حالة حرجة».
ورصدت «فرانس برس» في موقع الهجوم جثث 3 مسلحين وانتشار بقع دماء في الشارع، حيث توقفت 5 مركبات عليها آثار طلقات نارية فيما قامت القوات الأمنية بتطويق المنطقة.
وفي أعقاب الهجوم، وصل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى موقع العملية.
وقال بن غفير للصحافيين: «الأعداء يريدون إيذاءنا، هم يكرهوننا، نحن بحاجة إلى توزيع المزيد من الأسلحة، يجب أن يكون هناك المزيد من القيود وأن نضع حواجز حول القرى ونحد من حرية التنقل» لسكان الضفة الغربية. وأضاف: «حقنا في الحياة أسمى من حرية تنقل» الفلسطينيين.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى «رد أمني حازم». وطالب رئيس الوزراء بالموافقة الفورية على مخططات لآلاف الوحدات السكنية في معاليه أدوميم والمنطقة بأكملها.
وكتب على موقع إكس «إن أعداءنا يعلمون أن أي ضرر لنا سيؤدي إلى مزيد من البناء والمزيد من التطوير والمزيد من سيطرتنا على جميع أنحاء البلاد».
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لديهم في الشمال هدفا بسيطا وهو إعادة السكان بالوسائل العسكرية إذا لزم الأمر، وبالطرق السياسية إن أمكن.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 29410 أشخاص جراء هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب «9 مجازر» ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 قتيلا و132 إصابة خلال 24 ساعة.
وواصلت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية شن سلسلة هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات بجروح.
وقالت مصادر طبية إن 20 فلسطينيا على الأقل قتلوا بينهم أطفال في قصف جوي على عدد من المنازل في حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة.
وأطلقت المدفعية عددا من القذائف باتجاه المنازل المأهولة في حي الرمال غرب غزة، ما أدى الى مقتل وإصابة عدد من السكان.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهدفت الطائرات والمدفعية منازل سكنية وسط المدينة وغربها، ما أدى مقتل وإصابة نحو 20 شخصا وفق مصادر محلية.
إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية 3 غارات على المنطقة الحدودية في مدينة رفح جنوب القطاع استهدفت منازل دون وقوع إصابات نظرا لأنها مخلاة، فيما أطلقت الزوارق عدة قذائف سقطت قرب مراكز إيواء النازحين في المدينة، وأوقعت إصابات بين صفوفهم.

MENAFN22022024000130011022ID1107889521

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث