ورشة عمل إطلاق نظام التفتيش الذكي لمعاملات تقدير الاحتياج

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف بالهيئة م.رباب العصيمي استكمال ميكنة إجراءات التفتيش على الشركات والعمالة بسوق العمل الكويتي ومشروع التفتيش الذكي للهيئة العامة للقوى العاملة وذلك سعيا من الهيئة العامة للقوى العاملة لميكنة جميع الخدمات وتطوير منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص تطوير المنظومة الرقمية للبلاغات والرقابة والتفتيش.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل الذي نظمتها الهيئة لإطلاق نظام التفتيش الذكي، مشيرة إلى أن الهيئة أطلقت المرحلة الثالثة من نظام التفتيش الذكي من خلال ورشة عمل نائب المدير العام لشؤون العمالة مساعد المطيري بتاريخ 21/2/2024 والتي تشمل تفتيش تقدير الاحتياج واطلاق الاخطار الالكتروني لتقارير التفتيش الخاصة بتفتيش تقدير الاحتياج وتم تدريب موظفي ومفتش إدارة تقدير احتياج على استخدام الجهاز الحديث خلال الورشة، علما أن الهيئة أطلقت «المرحلة الأولى» من التفتيش الآلي سنة 2018، كما أطلقت «المرحلة الثانية» من خلال ورشة عمل بتاريخ 15/6/2023، تضمنت هذه المرحلة تفتيش العمالة الوطنية، وتفتيش السلامة المهنية، وتفتيش العمالة المنزلية، واطلاق الإخطار الالكتروني لتقارير التفتيش والمخالفات حيث يتم ارسال لصاحب العمل المسجل في أنظمة الهيئة العامة للقوى العاملة رسالة نصية تحتوي على صورة الإخطار وفقا للقرارات والقوانين المنظمة للهيئة العامة للقوى العاملة ورسالة أخرى عبر تطبيق سهل أعمال وأسهل شركات، والهيئة العامة للقوى العاملة جاهزة لإصدار المرحلة التالية لما يستجد من أنواع تفتيش جديدة يتطلب توفيرها وفق مخرجات لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش، وأكدت العصيمي على أن التحديث والتطوير للأنظمة الآلية ومن ضمنها أنظمة التفتيش مستمر على مدار الساعة لإطلاق نسخة الإصدار الثالث لتطبيق التفتيش وذلك لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020 ـ 2024 الهدف الاول وهو التميز والابداع في تقديم خدمات ذات جودة عالية عن طريق تطوير آليات العمل وميكنة جميع خدمات الهيئة والاجراءات الداخلية والخارجية، بالاضافة أنه جار استكمال دراسة مشروع التفتيش الذاتي وهو مرحلة متقدمة ومبتكرة من الهيئة للتفتيش على الشركات والعمالة.
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