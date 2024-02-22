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ورشة عمل إطلاق نظام التفتيش الذكي لمعاملات تقدير الاحتياج

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف بالهيئة م.رباب العصيمي استكمال ميكنة إجراءات التفتيش على الشركات والعمالة بسوق العمل الكويتي ومشروع التفتيش الذكي للهيئة العامة للقوى العاملة وذلك سعيا من الهيئة العامة للقوى العاملة لميكنة جميع الخدمات وتطوير منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بخصوص تطوير المنظومة الرقمية للبلاغات والرقابة والتفتيش.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل الذي نظمتها الهيئة لإطلاق نظام التفتيش الذكي، مشيرة إلى أن الهيئة أطلقت المرحلة الثالثة من نظام التفتيش الذكي من خلال ورشة عمل نائب المدير العام لشؤون العمالة مساعد المطيري بتاريخ 21/2/2024 والتي تشمل تفتيش تقدير الاحتياج واطلاق الاخطار الالكتروني لتقارير التفتيش الخاصة بتفتيش تقدير الاحتياج وتم تدريب موظفي ومفتش إدارة تقدير احتياج على استخدام الجهاز الحديث خلال الورشة، علما أن الهيئة أطلقت «المرحلة الأولى» من التفتيش الآلي سنة 2018، كما أطلقت «المرحلة الثانية» من خلال ورشة عمل بتاريخ 15/6/2023، تضمنت هذه المرحلة تفتيش العمالة الوطنية، وتفتيش السلامة المهنية، وتفتيش العمالة المنزلية، واطلاق الإخطار الالكتروني لتقارير التفتيش والمخالفات حيث يتم ارسال لصاحب العمل المسجل في أنظمة الهيئة العامة للقوى العاملة رسالة نصية تحتوي على صورة الإخطار وفقا للقرارات والقوانين المنظمة للهيئة العامة للقوى العاملة ورسالة أخرى عبر تطبيق سهل أعمال وأسهل شركات، والهيئة العامة للقوى العاملة جاهزة لإصدار المرحلة التالية لما يستجد من أنواع تفتيش جديدة يتطلب توفيرها وفق مخرجات لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش، وأكدت العصيمي على أن التحديث والتطوير للأنظمة الآلية ومن ضمنها أنظمة التفتيش مستمر على مدار الساعة لإطلاق نسخة الإصدار الثالث لتطبيق التفتيش وذلك لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة 2020 ـ 2024 الهدف الاول وهو التميز والابداع في تقديم خدمات ذات جودة عالية عن طريق تطوير آليات العمل وميكنة جميع خدمات الهيئة والاجراءات الداخلية والخارجية، بالاضافة أنه جار استكمال دراسة مشروع التفتيش الذاتي وهو مرحلة متقدمة ومبتكرة من الهيئة للتفتيش على الشركات والعمالة.

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