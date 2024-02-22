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كُتّاب كويتيون يشاركون بمعرض مسقط الدولي للكتاب بإصدارات جديدة ومميزة

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك عدد من المؤلفين والكتاب الكويتيين بإصداراتهم الجديدة والمميزة في معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته الـ 28 الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء وتستمر حتى 2 مارس المقبل بمشاركة 34 دولة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
وأكد الكتاب الكويتيون، في تصريحات متفرقة، حرصهم على المشاركة في المعارض الدولية لتمثيل الكويت ثقافيا وعلميا في المحافل الكبيرة والفعاليات الدولية ووضع بصمة كويتية واضحة وبارزة.
وقال الكاتب عبدالملك العثمان، صاحب دار نشر «مجرة»، إن هذه ثاني مشاركة له في معرض مسقط الكتاب بروايته «الخطاؤون» والمليئة بالعبر والمواعظ إذ تدور أحداثها حول أربعة أشخاص يلتقون في زنزانة واحدة ويتطرقون لحياتهم الخارجية قبل دخولهم السجن المركزي.
وأضاف انه يشارك أيضا بنصين أدبيين قصيرين هما «العين بالعين» و«مطاريات»، معربا عن شكره للقائمين على تنظيم معرض مسقط الدولي للكتاب الذي يضم الكثير من دور النشر التي تقدم إصدارات جميلة ورائعة.
وأكد حرصه الدائم على المشاركة في المعارض الدولية إذ يشعر بالسعادة حين يلتقي بشريحة القراء والمهتمين بالكتب إلى جانب إحساسه بالمسؤولية الشخصية تجاه ما يقدمه من إصدارات ومؤلفات.
من جانبه، قال الكاتب عبدالله خلف إن هذه ثامن مشاركة له بمعرض مسقط عبر أربعة إصدارات تتكون من روايتين «انتحل شخصيتك» و«ابن ماسح الأحذية»، إضافة إلى كتاب «الأكثر مبيعا» و«الكتاب الصديق». ولفت إلى أهمية مشاركة المؤلفين والكتاب والأدباء الكويتيين في هذه المحافل الكبيرة لتمثيل وطنهم بأفضل وأجمل صورة والالتقاء بجمهور القراء من مختلف الثقافات والأعمار والترويج للإصدارات الكويتية المميزة. ودعا الكتاب الكويتيين إلى بذل المزيد من الجهود لوصول الإصدارات والمؤلفات الكويتية إلى العالم والشعوب الأخرى عبر نشر ثقافة وفكر كتابها وصانعي محتواها وتقديم كل ما هو مميز حتى يكونوا بالمراكز الأولى دائما.
بدوره، أكد الكاتب وصاحب دار نشر «شغف» مشعل حمد حرصه على المشاركة باستمرار في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي يعد من المعارض المميزة لما يتمتع به من تنظيم جيد ومشاركة واسعة ومتنوعة من دور النشر الخليجية والعربية والاجنبية، مشيرا إلى أنها مشاركته الـ 10 على التوالي في المعرض. وقال إنه يشارك في هذا العرس الخليجي والعربي الجميل بـ 12 إصدارا في مختلف المجالات منها الأدبية والعلمية والثقافية مشيرا إلى أهمية ترك انطباع إيجابي وبصمة مميزة للمشاركات الكويتية.
وأشاد بالمشاركة الواسعة للدول العربية في المعرض الذي من شأنه ان يسهم في نشر الثقافة والمعرفة والوعي من خلال الإصدارات المتنوعة إضافة إلى مد جسور التعاون وتعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الأشقاء العرب.
من ناحيته، قال الكاتب د.هاشم القلاف إن شريحة جمهور القراء في سلطنة عمان عريضة جدا إذ لديهم شغف كبير بالقراءة والمطالعة إلى جانب حرصهم على اقتناء كل ما هو جديد من الكتب والاصدارات.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في هذا المعرض الذي تميز بالتنظيم الرائع والتنوع الكبير في الكتب المفيدة إضافة إلى احتواء المعرض على فعاليات وأنشطة كثيرة وممتعة.
وأضاف أنه يشارك في المعرض بإصدارين هما «مقالات من مصنع السيجار» و«عندما تكون عاقلا في أماكن مجنونة» والتي تدور أحداثها حول مجموعة من الأفراد العقلاء الذين دخلوا مستشفى الطب النفسي بالخطأ.
من جانب آخر، أكد مدير معرض مسقط الدولي للكتاب أحمد الرواحي أهمية مشاركة دور النشر الكويتية في المعرض بنسخته الـ 28 لتعريف جمهور القراء بالثروة الفكرية والنهضة الثقافية الكويتية التي تمتلكهما وتزخر بهما.
وقال الرواحي، في تصريح لـ «كونا»، ان مشاركة دولة الكويت في معرض مسقط الدولي للكتاب تعد فرصة ثمينة لمنح القراء العمانيين وغيرهم من الزوار معرفة آخر أعمال ومؤلفات الكتاب والأدباء الكويتيين وإصداراتهم الجديدة والغنية ثقافيا وأدبيا وعلميا.
وأشاد بأجنحة دور النشر الكويتية في المعرض الحريصة دائما على المشاركة في جميع نسخ معرض مسقط وفعالياته في كل عام، مشيرا إلى أن أجنحة دور النشر الكويتية تحتوي على الكثير من المؤلفات والإصدارات الرائعة التي تناسب جميع الفئات العمرية وتهم القارئ وتجذب انتباهه.
وأفاد الرواحي بأن المعرض يهدف إلى الإسهام في إثراء الساحة الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بكل ما هو مفيد في جميع المجالات العلمية والثقافية، مبينا ان المعرض ينظم الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية التي تصل إلى 152 فعالية.

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