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المنتدى العالمي لثقافة السلام: السلام العادل يحتاج إلى جهود جماعية

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام الذي أقامته مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالقاهرة اليوم الخميس أن السلام العادل يحتاج إلى تنمية سياسية حقيقية وإرادة معاصرة وجهود جماعية مشتركة تفاعلية تختص بها مؤسسات حكومية ودولية ومدنية مختلفة.
وناشد المنتدى، في ختام أعماله، قادة العالم بذل ما في وسعهم لنشر السلام العادل في دول العالم كافة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بشكل تفاعلي من أجل تحقيق السلام كونه مطلبا عادلا وحقا للبشرية جمعاء.
وأعرب المنتدى، في توصياته الختامية، عن تضامنه مع النهج الجماعي لتحقيق السلام العادل داعيا إلى ضرورة إيقاظ الضمائر لأن التاريخ لن يتسامح مع كل من أخطأ في حق الإنسانية، مضيفا «لاتزال الفرصة متاحة أمام الجميع لاتخاذ خطوات جادة باتجاه المسار الصحيح».
ودعا إلى ضرورة تسخير التقنية الحديثة في خدمة الثقافة وقضايا الشعوب، لافتا إلى أهمية التعليم النوعي المستنير كونه يعد «رأس الحربة في السلام العادل» وضرورة ان يساير التعليم النوعي متطلبات العصر.
وأكد المنتدى في هذا الاطار ضرورة الاهتمام بتقديم تعليم نوعي للأجيال القادمة بمنهج منفتح، واصفا اياه بأنه بمنزلة «فرض عين» تحقيقا لمتطلبات التنمية في الدول العربية.
ولفت إلى أهمية الاقتصاد كونه قائدا للتنمية وكذا الدور الحيوي للقطاع الخاص في النهوض به، داعيا إلى ضرورة العناية بالتشريعات الاقتصادية المحفزة لهذا التنوع وضبطها من خلال تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وتسخيرها لخدمة الجمهور العام.
وشدد على الدور المحوري للثقافة في ظل الأجواء السائدة اليوم والتي يتغشاها تضليل للرأي العام والزج به في صراعات تفتت المجتمع وتحرض على التعصب والكراهية مطالبا بالوعي والحض على ثقافة منفتحة ومتسامحة تتقبل الآخر وتؤمن بالحوار.
وثمن المنتدى الجهود التي تبذلها مصر وموقفها العربي المناصر لكل القضايا العربية في المنطقة مؤكدا تضامنه معها فيما تعانيه من ضيق اقتصادي وأعباء سياسية ودولية جراء الوضع العربي والإقليمي الشائك.
وثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية سعود عبدالعزيز البابطين رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفعاليات المنتدى وكذا وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة لتعاونهم المثمر الذي كان من أهم أسباب نجاح هذا المنتدى.
وأعرب عن أمله أن يكون المنتدى ثمرة للجهود الخيرة التي تسهم في تقدم الإنسانية ورفعتها متوجها بالشكر لكل القائمين على عقده وساهموا في انجاح أعماله بما يعود بالنفع على شعوب الامة العربية ومثقفيها.
كما ثمن مشاركة الحضور وتلبيتهم دعوة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لحضور المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل مثنيا على مشاركتهم الفاعلة وإسهاماتهم الثرية وما قدموه خلال جلسات المنتدى من نقاشات وأفكار تنويرية واقتراحات بناءة تصب غاياتها في تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة.
واعرب المنتدى عن تقديره الكبير لإسهامات الاديب الكويتي الراحل عبدالعزيز البابطين الذي نذر نفسه ووقته وماله للدفاع عن القضايا العربية من خلال ثقافة مستنيرة جامعة وغير مفرقة.
كما أعرب المنتدى عن امله في مواصلة أبناء البابطين المسيرة الثقافية لخدمة المشروع الحضاري الذي بدأه والدهم الراحل.
وحظي المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل الذي عقد على مدى ثلاثة ايام باهتمام ومشاركة واسعة من شخصيات سياسية وثقافية عربية واجنبية من بينهم وزير الاعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

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