هيئة التعليم العسكري احتفلت بتخريج دفعة الطلبة ضباط الصف والأفراد المدمجة رقم 106

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت هيئة التعليم العسكري، ممثلة بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المدمجة رقم 106 برعاية وحضور رئيس الهيئة اللواء الركن فهد عبدالله.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الخريجين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح إذ استغرقت مدة الدورة ثلاثة أشهر ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات الجيش المختلفة.
وأضافت أن آمر مدرسة ضباط الصف العميد الركن مشعل مبارك استعرض في كلمة له خلال الحفل طبيعة المناهج والدروس والتدريبات التي تلقاها الطلبة خلال فترة تدريبهم بالمعهد والتي اشتملت على دروس عسكرية نظرية وعملية أساسية.
وذكرت أن مراسم التخريج بدأت بمرور طابور العرض أمام المنصة الرئيسية، ثم قدم الخريجون عرضا عسكريا للفصيل الصامت استعرضوا خلاله المهارات والقدرات العسكرية.
وبينت أن آمر جناح الطلبة المقدم أحمد أحمد قام بإعلان النتائج تلا ذلك أداء الخريجين للقسم القانوني وفي الختام قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين وأثنى على جهود معهد تدريب ضباط الصف والأفراد في رفع قدرات وكفاءة منتسبي هذه الدورات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في الدفاع عن الوطن.
حضر حفل التخريج آمر معهد تدريب ضباط الصف والأفراد العميد الركن أحمد ميرزا وعدد من ضباط هيئة التعليم العسكري.
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