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هيئة التعليم العسكري احتفلت بتخريج دفعة الطلبة ضباط الصف والأفراد المدمجة رقم 106

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت هيئة التعليم العسكري، ممثلة بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد، بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المدمجة رقم 106 برعاية وحضور رئيس الهيئة اللواء الركن فهد عبدالله.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الخريجين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح إذ استغرقت مدة الدورة ثلاثة أشهر ليلتحقوا بعد ذلك بوحدات الجيش المختلفة.
وأضافت أن آمر مدرسة ضباط الصف العميد الركن مشعل مبارك استعرض في كلمة له خلال الحفل طبيعة المناهج والدروس والتدريبات التي تلقاها الطلبة خلال فترة تدريبهم بالمعهد والتي اشتملت على دروس عسكرية نظرية وعملية أساسية.
وذكرت أن مراسم التخريج بدأت بمرور طابور العرض أمام المنصة الرئيسية، ثم قدم الخريجون عرضا عسكريا للفصيل الصامت استعرضوا خلاله المهارات والقدرات العسكرية.
وبينت أن آمر جناح الطلبة المقدم أحمد أحمد قام بإعلان النتائج تلا ذلك أداء الخريجين للقسم القانوني وفي الختام قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين وأثنى على جهود معهد تدريب ضباط الصف والأفراد في رفع قدرات وكفاءة منتسبي هذه الدورات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في الدفاع عن الوطن.
حضر حفل التخريج آمر معهد تدريب ضباط الصف والأفراد العميد الركن أحمد ميرزا وعدد من ضباط هيئة التعليم العسكري.

MENAFN22022024000130011022ID1107889517

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