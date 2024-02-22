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قوة الإطفاء تستضيف اجتماع الشراكة العربية العاشر للحدّ من مخاطر الكوارث

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت قوة الإطفاء العام اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث، ويعنى بالتحضير للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستستضيفه دولة الكويت في أكتوبر المقبل.
وقالت القوة في بيان صحافي إن الاجتماع عقد بمشاركة وفود من 18 دولة عربية إضافة إلى رئيس وأعضاء مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وممثلي الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، كما حضره عدد من قيادات وضباط قوة الإطفاء العام.
وأضافت أنه ترأس الاجتماع بالإنابة عن رئيس قوة الإطفاء ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث العقيد الدكتور مشاري الفرس الذي رحب بجميع المشاركين في الاجتماع ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وذكر د.الفرس وفق البيان ان أجندة الاجتماع ركزت على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 التي تهدف إلى تحقيق أهداف إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، والتي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في أكتوبر المقبل.

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