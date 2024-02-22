قوة الإطفاء تستضيف اجتماع الشراكة العربية العاشر للحدّ من مخاطر الكوارث

(MENAFN
- Al-Anbaa) استضافت قوة الإطفاء العام اجتماع الشراكة العربية العاشر للحد من مخاطر الكوارث، ويعنى بالتحضير للمؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي ستستضيفه دولة الكويت في أكتوبر المقبل.
وقالت القوة في بيان صحافي إن الاجتماع عقد بمشاركة وفود من 18 دولة عربية إضافة إلى رئيس وأعضاء مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وممثلي الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، كما حضره عدد من قيادات وضباط قوة الإطفاء العام.
وأضافت أنه ترأس الاجتماع بالإنابة عن رئيس قوة الإطفاء ضابط اتصال دولة الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث العقيد الدكتور مشاري الفرس الذي رحب بجميع المشاركين في الاجتماع ونقل لهم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وذكر د.الفرس وفق البيان ان أجندة الاجتماع ركزت على وضع الخطط الاستراتيجية للأعوام 2025-2027 التي تهدف إلى تحقيق أهداف إطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، والتي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في أكتوبر المقبل.
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