أمانة ((الأوقاف)) تفتتح مجمعاً تعليمياً في إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) افتتحت الأمانة العامة للأوقاف أحد المجمعات التعليمية بجزيرة جاوه غرب جمهورية إندونيسيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية الرحمة العالمية، وبحضور رئيس المنطقة سيف الله وكبار المسؤولين.
صرحت مدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب بأن للصناديق الوقفية دورا كبيرا ومحوريا في دعم المشروعات التعليمية.
وأوضحت أن مساحة المجمع تبلغ 1433 مترا مربعا، ويخدم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، إذ يتسع لنحو 250 طالبا، ويشتمل على مسجد وفصول دراسية وسكن للأيتام والمعلمين ومطبخ وصالة طعام.
ودعت اليعقوب الطلاب والطالبات إلى شد العزم والهمة في طلب العلم وألا يبخلوا بما تعلموه على غيرهم من غير العالمين به، وأن يتصدقوا بعلمهم حتى ينالوا الأجر العظيم.
هذا وتأتي هذه المهمة في إطار المشاركة في افتتاح عدة مشاريع تعليميه ووقفية تم تمويلها من الأمانة العامة للأوقاف بجمهورية إندونيسيا.
MENAFN22022024000130011022ID1107889515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.