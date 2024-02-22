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أمانة ((الأوقاف)) تفتتح مجمعاً تعليمياً في إندونيسيا

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت الأمانة العامة للأوقاف أحد المجمعات التعليمية بجزيرة جاوه غرب جمهورية إندونيسيا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية الرحمة العالمية، وبحضور رئيس المنطقة سيف الله وكبار المسؤولين.
صرحت مدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب بأن للصناديق الوقفية دورا كبيرا ومحوريا في دعم المشروعات التعليمية.
وأوضحت أن مساحة المجمع تبلغ 1433 مترا مربعا، ويخدم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، إذ يتسع لنحو 250 طالبا، ويشتمل على مسجد وفصول دراسية وسكن للأيتام والمعلمين ومطبخ وصالة طعام.
ودعت اليعقوب الطلاب والطالبات إلى شد العزم والهمة في طلب العلم وألا يبخلوا بما تعلموه على غيرهم من غير العالمين به، وأن يتصدقوا بعلمهم حتى ينالوا الأجر العظيم.
هذا وتأتي هذه المهمة في إطار المشاركة في افتتاح عدة مشاريع تعليميه ووقفية تم تمويلها من الأمانة العامة للأوقاف بجمهورية إندونيسيا.

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