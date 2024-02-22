المتحدث الرسمي باسم ((سهل)): حجز موعد البصمة البيومترية مباشرة من خلال التطبيق

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنه بإمكان مستخدمي التطبيق من المواطنين والمقيمين حجز موعد «البصمة البيومترية» مباشرة عبر التطبيق.
وأوضح كاظم، في تصريح صحافي، أن إجراءات حجز الموعد ستتم عبر خطوات تتمثل بالدخول إلى التطبيق واختيار قائمة «مواعيد» والضغط على زر «حجز موعد» واختيار «وزارة الداخلية» ثم اختيار «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» واختيار «البصمة البيومترية» واختيار الموقع واليوم والتوقيت من المواعيد المتاحة.
وأضاف أنه سيصل إشعار للمستخدم بتأكيد حجز الموعد مع التنبيه بضرورة إبراز تطبيق «هويتي» أو البطاقة المدنية عند الحضور لإتمام إجراءات أخذ البصمة البيومترية.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية فيما يخص إلزام المواطنين والمقيمين بالقيام بعمل «البصمة البيومترية» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى يتم تفادي وقف جميع المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية في حال لم يتم أخذها.
MENAFN22022024000130011022ID1107889514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.