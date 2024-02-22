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المتحدث الرسمي باسم ((سهل)): حجز موعد البصمة البيومترية مباشرة من خلال التطبيق

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنه بإمكان مستخدمي التطبيق من المواطنين والمقيمين حجز موعد «البصمة البيومترية» مباشرة عبر التطبيق.
وأوضح كاظم، في تصريح صحافي، أن إجراءات حجز الموعد ستتم عبر خطوات تتمثل بالدخول إلى التطبيق واختيار قائمة «مواعيد» والضغط على زر «حجز موعد» واختيار «وزارة الداخلية» ثم اختيار «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» واختيار «البصمة البيومترية» واختيار الموقع واليوم والتوقيت من المواعيد المتاحة.
وأضاف أنه سيصل إشعار للمستخدم بتأكيد حجز الموعد مع التنبيه بضرورة إبراز تطبيق «هويتي» أو البطاقة المدنية عند الحضور لإتمام إجراءات أخذ البصمة البيومترية.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي تماشيا مع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية فيما يخص إلزام المواطنين والمقيمين بالقيام بعمل «البصمة البيومترية» خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى يتم تفادي وقف جميع المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية في حال لم يتم أخذها.

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