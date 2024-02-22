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افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28

2/22/2024 11:25:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض مساء الأربعاء فعاليات النسخة الـ 28 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشاركة 847 دار نشر تمثل 34 دولة من ضمنها الكويت.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان د.محمد المعمري في كلمة له خلال حفل الافتتاح: «في هذا اليوم البهيج، نرفع أكف السرور احتفاء بانبلاج الدورة الثامنة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب هذا الحدث الكبير الذي يجدد نفسه عاما تلو العام منذ مطلعه الأول في عام 1992».
وأشار إلى أن هذا الملتقى الثقافي الرفيع الذي يستمر حتى 2 مارس المقبل يشهد بفضل مشاركاته المحلية والدولية الغنية نموا متواصلا وتحديثات تتسق مع أرقى المستجدات العالمية، مؤكدا على مكانته الدولية كمنارة محورية تنير ردهات التنمية الثقافية والعلمية لمجتمعنا. وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الدول المشاركة والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض ما يشهد على الجهود المستمرة والمباركة من الأفراد والمؤسسات الداعمة، والذي يعكس التزاما راسخا بالتحسين والتطوير المستمرين لهذه التظاهرة الثقافية الكبيرة.

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