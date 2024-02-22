افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب الـ 28

(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلقت في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض مساء الأربعاء فعاليات النسخة الـ 28 لمعرض مسقط الدولي للكتاب بمشاركة 847 دار نشر تمثل 34 دولة من ضمنها الكويت.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان د.محمد المعمري في كلمة له خلال حفل الافتتاح: «في هذا اليوم البهيج، نرفع أكف السرور احتفاء بانبلاج الدورة الثامنة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب هذا الحدث الكبير الذي يجدد نفسه عاما تلو العام منذ مطلعه الأول في عام 1992».
وأشار إلى أن هذا الملتقى الثقافي الرفيع الذي يستمر حتى 2 مارس المقبل يشهد بفضل مشاركاته المحلية والدولية الغنية نموا متواصلا وتحديثات تتسق مع أرقى المستجدات العالمية، مؤكدا على مكانته الدولية كمنارة محورية تنير ردهات التنمية الثقافية والعلمية لمجتمعنا. وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الدول المشاركة والبرامج الثقافية المصاحبة للمعرض ما يشهد على الجهود المستمرة والمباركة من الأفراد والمؤسسات الداعمة، والذي يعكس التزاما راسخا بالتحسين والتطوير المستمرين لهذه التظاهرة الثقافية الكبيرة.
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