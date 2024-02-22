قنصلية الكويت في جدة تحتفل بالأعياد الوطنية

المطيري: العلاقات بين الكويت والسعودية راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة

احتفلت القنصلية العامة للكويت في جدة الأربعاء بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله والمدير العام لفرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وعدد من الأمراء ومنتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء السلك الديبلوماسي والقناصل ورجال الأعمال والإعلاميين والطلبة الكويتيين المبتعثين بالجامعات في المنطقة الغربية.وبهذه المناسبة، تقدم القنصل العام للكويت المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح لـ «كونا» بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة والشعب الكويتي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن تبقى واحة أمن وأمان.وأشاد المطيري بدور الرعيل الأول وما بذلوه من أجل استقلال الوطن وبنائه وبالتضحيات التي قدمها شهداء الكويت في مواجهة الاحتلال العراقي الغاشم لتبقى الكويت حرة عزيزة أبية، سائلا المولى سبحانه تعالى أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة وأن يكرم نزلهم.كما أشاد القنصل المطيري بالعلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية، مؤكدا أنها علاقات راسخة تنطلق من روابط تاريخية متجذرة وتعد نموذجا راقيا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب.وذكر أن العلاقات بين البلدين قامت على أسس متينة تجمعها روابط الدم والدين واللغة ووحدة المصير المشترك وتجانس الأسر والمصاهرة وحسن الجوار، مستذكرا الوقفة التاريخية والمشرفة للمملكة قيادة وشعبا مع دولة الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم.وذكر أن مواقف القيادتين اتسمت بالعقلانية والحكمة والاتزان في معالجة كافة القضايا مشيرا إلى تطابق مواقفهما في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ما عزز ذلك الترابط الرسمي والشعبي الوثيق.وقال: إن الكويت والمملكة تعملان يدا بيد لتتكامل رؤية (المملكة 2030) مع رؤية (الكويت 2035)، مؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة بين البلدين وتطوريها.وأشاد بالتعاون بين البلدين في كل المجالات في هذا الإطار، مبينا ان الجانبين يطمحان إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى مستوى.وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى ما يقارب 900 مليون دينار كويتي (ما يعادل 2.10 مليار دولار أميركي) بعام 2022 والذي نما حتى يوليو 2023 إلى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1.6 مليار دولار أميركي).كما أشار المطيري إلى الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، ولاسيما الزيارة الاخيرة لصاحب السمو أمير البلاد إلى المملكة التي تعد الأولى بعد تولي سموه مقاليد الحكم ولقائه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وبين أن تلك الزيارة الكريمة مدلولاتها وأبعادها تدل على أهمية المملكة بالنسبة للكويت، كما أنها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي منوها بالزيارة التي تكللت بتقليد أمير البلاد قلادة الملك عبدالعزيز من قبل ولي العهد السعودي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، حيث تعد أرفع وسام في السعودية وذلك تقديرا له.وتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تحل الخميس، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق مزيدا من الأمن والاستقرار والرخاء.شهد الحفل مشاركة الخطوط الجوية الكويتية إضافة إلى عدد الشركات الكويتية الرائدة العاملة في السوق السعودي ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.