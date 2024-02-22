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((تعزيز القيم)) تُطلق حملة لحماية المرافق والأموال العامة

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الجمعية الكويتية لتعزيز القيم حملة قيمية لحماية المال العام تحت عنوان «شايفها سهلة؟»، والتي تستمر حتى 3 مارس.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالوهاب السنين في بيان صحافي إن الحملة التي تنظمها الجمعية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وواجباتها الوطنية، تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع بأضرار الاعتداء على المرافق العامة والمال العام، ونشر القيم الأخلاقية المتعلقة بالأمانة والنزاهة في التعامل مع المال العام، وتعزيز أخلاقيات العمل والمسؤولية لدى الموظفين، موضحا أن الجمعية الكويتية لتعزيز القيم تسعى من خلال الحملة أيضا إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في مراقبة وحماية المال العام، وتعليم الشباب قيمة وأهمية المحافظة عليه.
واعتبر السنين أن الاعتداء على المال العام جريمة تهدد أمن المجتمع وتزعزع الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الجمعية دقت ناقوس الخطر من تفشي هذه الظاهرة، وداعيا إلى التصدي لها بشتى السبل والوسائل المتاحة.
وأفاد السنين بأن الحملة استندت إلى الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة التي تحرم الاعتداء على المال العام، كما بينت دوافعه، والتي تتلخص في التعلق بالدنيا، والجشع والطمع.
وأضاف: تطرقت الحملة لصور الاعتداء على المال العام التي تفشت في الآونة الأخيرة، ومنها: الاختلاس، والرشوة، وخيانة الأمانة، وعدم الالتزام بساعات الدوام، والإهمال الوظيفي، وعدم إتقان العمل، والتربح من الوظيفة، واستخدام الأشياء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصية، وكذلك الإضرار بالمرافق العامة: كالمساجد والمدارس، والحدائق والمتنزهات.
وشدد السنين على ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع لحماية أموال العامة الذي عده واجبا وطنيا وأخلاقيا، منوها بأن المادة 17 من الدستور الكويتي نصت على أن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».
وأشار السنين إلى أهمية توعية المجتمع بالمحافظة على المال العام، مؤكدا أن تقوية الوازع الديني من أهم سبل للمحافظة على المرافق العامة.

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