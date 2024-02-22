فهد الطريجي: الجيش حريص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات والأكاديميات العسكرية حول العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس هيئة التعليم العسكري في الجيش الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي عمق وخصوبة العلاقات التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة لاسيما في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري.
جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء الركن الطريجي لـ «كونا» خلال احتفالية اقامتها سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد احتفاء بمجموعة من أعضاء وزارتي الداخلية والدفاع الذين تخرجوا سابقا في جامعات وأكاديميات بريطانية عريقة واحتفالا بمرور اكثر من 125 عاما على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين.
وقال اللواء الركن الطريجي ان الجيش الكويتي يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات الأكاديميات العسكرية حول العالم وبالتحديد الكليات البريطانية، مشيرا إلى ان الدفعة الاولى لبريطانيا كانت في عام 1952 وتخرج فيها المغفور له رئيس الأركان الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح. ونقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الثناء على سفارة المملكة المتحدة والسفيرة بليندا لويس لإقامتهم هذا الحفل الذي يعكس مستوى التفاهم الثنائي وعمق العلاقات العسكرية بين الجيشين الصديقين.
من جانبها، قالت السفيرة بليندا لويس في تصريح مماثل لـ«كونا» ان السفارة قررت الاحتفاء بـ70 متخرجا سابقا في الكليات البريطانية المختلفة لإعادة ذكرياتهم لما حققوه اثناء تحصيلهم الأكاديمي والعسكري وإتاحة الفرصة لتناول تجاربهم المختلفة فيما بينهم والحضور الذي شمل العديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين. واضافت ان التعاون العسكري والأمني من ركائز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى عدة محطات في تاريخ الكويت كانت بريطانيا مساندة وصديقة وفية إلى جانب الكويت ومنها تحرير دولة الكويت من براثن العدوان العراقي عام 1990 والتي تحتفي الكويت بعيد تحريرها الـ33 منه بعد عدة ايام.
من جانبه، أكد مستشار الدفاع الأول للشرق الأوسط البريطاني الفريق أول طيار مارتن سامبسون في تصريح لـ«كونا» ان التدريب المتبادل لاعضاء الجيش والفرق الأمنية هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين، وانه «لا يوجد استثمار افضل من الاستثمار في شبابنا وأجيالنا القادمة» مبينا ان من ثمار هذا الاستثمار ان نحو 100 من الجيش الكويتي سيتلقون تدريبات في شتى المجالات العسكرية في ارجاء المملكة المتحدة هذا العام اضافة إلى 100 آخرين سيشاركون في دورات مدنية هناك.
وذكر الفريق أول طيار سامبسون ان الفرق البريطانية التي ستزور الكويت خلال العام الحالي ستركز على التدريب والتشارك المتبادل في الخبرات بشتى مجالات القتال والدفاع أرضا وبرا وبحرا والأمن الرقمي.
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