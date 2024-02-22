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فهد الطريجي: الجيش حريص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات والأكاديميات العسكرية حول العالم

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس هيئة التعليم العسكري في الجيش الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي عمق وخصوبة العلاقات التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة لاسيما في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري.
جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء الركن الطريجي لـ «كونا» خلال احتفالية اقامتها سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد احتفاء بمجموعة من أعضاء وزارتي الداخلية والدفاع الذين تخرجوا سابقا في جامعات وأكاديميات بريطانية عريقة واحتفالا بمرور اكثر من 125 عاما على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين.
وقال اللواء الركن الطريجي ان الجيش الكويتي يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات الأكاديميات العسكرية حول العالم وبالتحديد الكليات البريطانية، مشيرا إلى ان الدفعة الاولى لبريطانيا كانت في عام 1952 وتخرج فيها المغفور له رئيس الأركان الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح. ونقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الثناء على سفارة المملكة المتحدة والسفيرة بليندا لويس لإقامتهم هذا الحفل الذي يعكس مستوى التفاهم الثنائي وعمق العلاقات العسكرية بين الجيشين الصديقين.
من جانبها، قالت السفيرة بليندا لويس في تصريح مماثل لـ«كونا» ان السفارة قررت الاحتفاء بـ70 متخرجا سابقا في الكليات البريطانية المختلفة لإعادة ذكرياتهم لما حققوه اثناء تحصيلهم الأكاديمي والعسكري وإتاحة الفرصة لتناول تجاربهم المختلفة فيما بينهم والحضور الذي شمل العديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين. واضافت ان التعاون العسكري والأمني من ركائز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى عدة محطات في تاريخ الكويت كانت بريطانيا مساندة وصديقة وفية إلى جانب الكويت ومنها تحرير دولة الكويت من براثن العدوان العراقي عام 1990 والتي تحتفي الكويت بعيد تحريرها الـ33 منه بعد عدة ايام.
من جانبه، أكد مستشار الدفاع الأول للشرق الأوسط البريطاني الفريق أول طيار مارتن سامبسون في تصريح لـ«كونا» ان التدريب المتبادل لاعضاء الجيش والفرق الأمنية هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين، وانه «لا يوجد استثمار افضل من الاستثمار في شبابنا وأجيالنا القادمة» مبينا ان من ثمار هذا الاستثمار ان نحو 100 من الجيش الكويتي سيتلقون تدريبات في شتى المجالات العسكرية في ارجاء المملكة المتحدة هذا العام اضافة إلى 100 آخرين سيشاركون في دورات مدنية هناك.
وذكر الفريق أول طيار سامبسون ان الفرق البريطانية التي ستزور الكويت خلال العام الحالي ستركز على التدريب والتشارك المتبادل في الخبرات بشتى مجالات القتال والدفاع أرضا وبرا وبحرا والأمن الرقمي.

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