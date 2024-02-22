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وزير الاقتصاد الإماراتي يهنئ الكويت بالأعياد الوطنية

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري أمس عن أحر التهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، مؤكدا أن «فرحة الكويت هي فرحة خليجية ولجميع الإماراتيين.. فخليجنا واحد».
وقال المري في تصريح لـ «كونا» خلال احتفال أقامته القنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية، بحضور مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى وشخصيات رسمية وديبلوماسية «إننا في الامارات حريصون على الحضور والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وان نرى التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا وبين الأشقاء في الكويت».
ولفت في هذا الشأن إلى توقيع البلدين الشقيقين مؤخرا اتفاقية خاصة بحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بينهما، «وذلك من شأنه تشجيع عملية الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وهذا شيء إيجابي جدا لمصلحة البلدين الشقيقين».
من جهته، رفع قنصل الكويت العام في دبي والإمارات الشمالية السفير علي الذايدي في تصريح مماثل، خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.
وأعرب السفير الذايدي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، لافتا إلى الدور الريادي للكويت في مختلف المجالات ودورها البارز في تعزيز التعاون والصداقة الدولية، متمنيا للكويت دوام الازدهار والرخاء تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وأكد عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يصب في مصلحتهما المشتركة.
وأضاف «نحتفل اليوم بذكرى العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 للتحرير وفيهما نعبر عن اعتزازنا بتاريخ الوطن وإنجازاته ومسيرة أبنائه الخالدة في إعلاء رايته والدفاع عن أرضه ومكتسباته»، مؤكدا أنها مناسبة عزيزة أيضا نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن الغالي.
وقال: نستذكر بكل اعتزاز تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بأرواحهم الأبية ودمائهم أروع معاني الوفاء والفداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وقال السفير الذايدي «احتفالنا اليوم على أرض الامارات الغالية والتي تحظى فيها العلاقة مع الكويت بطبيعة خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ وأواصر الاخوة والمحبة والمصير المشترك والتي أكدتها المواقف والأحداث التاريخية».
وتخللت الاحتفالية العديد من الفقرات التي أبرزت التراث الكويتي الغني والثقافة الكويتية وشهدت عروضا فنية متنوعة تضمنت الأغاني الوطنية التي تعكس جمالية وتنوع الثقافة الكويتية، وقد عبر الحضور عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال المميز الذي يجمعهم في روح الوحدة والفخر الوطني ببلدهم.

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