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الطريجي: الجيش يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات والأكاديميات العسكرية حول العالم

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس هيئة التعليم العسكري في الجيش الكويتي اللواء الركن فهد الطريجي الاربعاء عمق وخصوبة العلاقات التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة، لاسيما في مجال التعليم والتدريب الأمني والعسكري.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء الركن الطريجي لـ «كونا» خلال احتفالية أقامتها واحتفالا بمرور اكثر من 125 عاما على اقامة العلاقات الرسمية بين البلدين الصديقين.
وقال اللواء الركن الطريجي ان الجيش الكويتي يحرص على تأهيل منتسبيه في أرقى الكليات الأكاديميات العسكرية حول العالم وبالتحديد الكليات البريطانية، مشيرا إلى أن الدفعة الاولى لبريطانيا كانت في عام 1952 وتخرج منها المغفور له رئيس الأركان الشيخ مبارك عبدالله الجابر الصباح.
ونقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الثناء على سفارة المملكة المتحدة والسفيرة بليندا لويس لإقامتهم هذا الحفل الذي يعكس مستوى التفاهم الثنائي وعمق العلاقات العسكرية بين الجيشين الصديقين.
من جانبها، قالت السفيرة بليندا لويس في تصريح مماثل: ان السفارة قررت الاحتفاء بـ 70 متخرجا سابقا من الكليات البريطانية المختلفة لإعادة ذكرياتهم لما حققوه أثناء تحصيلهم الأكاديمي والعسكري وإتاحة الفرصة لتناول تجاربهم المختلفة فيما بينهم والحضور الذي شمل العديد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين.
وأضافت ان التعاون العسكري والأمني من ركائز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرة إلى عدة محطات في تاريخ الكويت كانت بريطانيا مساندة وصديقة وفية إلى جانب الكويت ومنها تحرير الكويت من براثن العدوان العراقي عام 1990 والتي تحتفي الكويت بعيد تحريرها الـ 33 منه.
وأفادت بأن من أعمدة التعاون بين البلدين تبادل الخبرات والتعليم الأكاديمي المشترك، حيث التحق اكثر من 600 كويتي بجامعات وكليات بريطانيا العسكرية المختلفة على مر العقود الماضية، مشيدة بالمستوى والتفوق والقدرات الكبيرة التي أظهروها أثناء وبعد فترة تدريبهم.
وأشارت إلى أن أمثلة هذا التفوق للملتحقين العسكريين الكويتيين تقليد الملك تشالز في أبريل من العام الماضي بدرع السيف الدولي للملازم الثاني جابر سعد الصباح الذي يتم منحه سنويا لأفضل طالب دولي يتخرج من الأكاديمية الملكية العسكرية البريطانية «ساندهيرست».
وذكرت لويس أن وتيرة التعاون مستمرة، حيث انه من المزمع ان ترسل بريطانيا 30 فريقا تدريبيا متخصصا في شتى مجالات العلوم العسكرية والأمنية إلى الكويت هذا العام لإقامة تدريبات مشتركة وتبادل الخبرات في ما يتعلق في احدث التقنيات والآليات العسكرية الحديثة.
من جانبه، أكد مستشار الدفاع الأول للشرق الأوسط البريطاني الفريق أول الطيار مارتن سامبسون: ان التدريب المتبادل لأعضاء الجيش والفرق الأمنية هو من ركائز التعاون المشترك بين البلدين وانه «لا يوجد استثمار افضل من الاستثمار في شبابنا وأجيالنا القادمة» مبينا أن من ثمار هذا الاستثمار أن نحو 100 من الجيش الكويتي سيتلقون تدريبات في شتى المجالات العسكرية في أرجاء المملكة المتحدة هذا العام إضافة إلى 100 آخرين سيشاركون في دورات مدنية هناك.
وذكر الفريق أول الطيار سامبسون أن الفرق البريطانية التي ستزور الكويت خلال العام الحالي ستركز على التدريب والتشارك المتبادل في الخبرات بشتى مجالات القتال والدفاع أرضا وبرا وبحرا والأمن الرقمي.
وأفاد بأنه «بفضل الطاقة والإمكانات والذكاء والحماسة لدى جيلكم القادم (أعضاء القوات العسكرية الكويتية) ستستمر العلاقة التاريخية والمثمرة التي تجمع بين بلدينا»، معتبرا أنها «مثال رائع لما تستطيع الشراكات الحقيقية ان تحققه».

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