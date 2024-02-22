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الحرس الوطني يفرج عن الموقوفين انضباطياً بمناسبة الأعياد الوطنية

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.

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