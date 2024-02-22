الحرس الوطني يفرج عن الموقوفين انضباطياً بمناسبة الأعياد الوطنية

الحرس الوطني يفرج عن الموقوفين انضباطياً بمناسبة الأعياد الوطنية
التاريخ
2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير، حتى يتمكنوا من قضاء فترة الأعياد بين ذويهم.
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