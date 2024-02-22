رفع 211 درباً من المخلفات بالأحمدي والجهراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق حملات التفتيش المكثفة للكشف على أعمال النظافة في كل المحافظات.
وأكدت على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الأحمدي بجولات ميدانية أسفرت عن رفع 88 دربا من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 20 آلية خلال يومين.
كما قام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء بجولات ميدانية أسفرت عن رفع 123 دربا من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 21 آلية بمنطقة كبد خلال يومين.
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