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رفع 211 درباً من المخلفات بالأحمدي والجهراء

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق حملات التفتيش المكثفة للكشف على أعمال النظافة في كل المحافظات.
وأكدت على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الأحمدي بجولات ميدانية أسفرت عن رفع 88 دربا من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 20 آلية خلال يومين.
كما قام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء بجولات ميدانية أسفرت عن رفع 123 دربا من المخلفات مجهولة المصدر بمشاركة 21 آلية بمنطقة كبد خلال يومين.

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