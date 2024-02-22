خطة لإعادة تدوير النفايات بالتعاون مع ((البيئة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) نظمت البلدية ندوة بعنوان «دور بلدية الكويت بشأن قانون حماية البيئة»، بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي ومشاركة العقيد سعود العتيبي رئيس قسم الرقابة والتفتيش البيئي بإدارة شرطة البيئة.
وتهدف الندوة إلى تطبيق وتنفيذ قانون حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب الأضرار الفورية والبعيدة المدى، في إقليم الدولة كاملا لحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها.
واكد نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي خلال الندوة حرص البلدية على مراقبة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها بوجود ترخيص من الجهات المعنية إلى جانب الاشتراطات والتدابير الخاصة بجمع ونقل النفايات الصلبة والإنشائية عبر صندوق محكم الغلق يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق وغيرها من الشروط ومزودة بنظام ملاحة للمركبة لإحكام عملية الرقابة والإشراف.
وإوضح العازمي التزام البلدية بتنفيذ خطة متكاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لإعادة تدوير النفايات القابلة للتدوير.
وفي ختام الندوة، كرم ممثل مدير عام البلدية رئيس قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي العقيد سعود العتيبي.
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