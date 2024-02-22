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خطة لإعادة تدوير النفايات بالتعاون مع ((البيئة))

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت البلدية ندوة بعنوان «دور بلدية الكويت بشأن قانون حماية البيئة»، بحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي ومشاركة العقيد سعود العتيبي رئيس قسم الرقابة والتفتيش البيئي بإدارة شرطة البيئة.
وتهدف الندوة إلى تطبيق وتنفيذ قانون حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله وتجنب الأضرار الفورية والبعيدة المدى، في إقليم الدولة كاملا لحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها.
واكد نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي خلال الندوة حرص البلدية على مراقبة الآليات الناقلة للمخلفات بأنواعها بوجود ترخيص من الجهات المعنية إلى جانب الاشتراطات والتدابير الخاصة بجمع ونقل النفايات الصلبة والإنشائية عبر صندوق محكم الغلق يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق وغيرها من الشروط ومزودة بنظام ملاحة للمركبة لإحكام عملية الرقابة والإشراف.
وإوضح العازمي التزام البلدية بتنفيذ خطة متكاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لإعادة تدوير النفايات القابلة للتدوير.
وفي ختام الندوة، كرم ممثل مدير عام البلدية رئيس قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي العقيد سعود العتيبي.

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