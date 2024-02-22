آلية جديدة لإدخال تعديلات القوانين واللوائح على الموقع الإلكتروني للبلدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بداح العنزي
انتهت لجنة متابعة التعديلات على التشريعات والقرارات ذات الصلة بالبلدية على الموقع الرسمي للبلدية برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.يوسف العازمي من إعداد تقرير يتضمن الآتي:
٭ اقتراح آلية جديدة لإدخال التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح المتعلقة بالبلدية بالموقع الرسمي للبلدية.
٭ اقتراح القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة.
٭ مراجعة لكل محتويات الموقع الإلكتروني الأخرى وتنقيحها والتحديث عليها.
٭ وضع آلية جديدة لنشر وتحديث المحتوى الإلكتروني.
كما توصي اللجنة بالتالي:
٭ تكليف إدارة مركز نظم المعلومات بتحديد موظف أو أكثر لمتابعة تطوير الموقع بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
٭ تشكيل لجنة من جميع قطاعات وإدارات البلدية تختص بمراجعة وتحديث متطلبات المعاملات (دليل المعاملات) الموجودة على الموقع الإلكتروني للبلدية وفقا لاختصاصات كل قطاع وإدارة.
ويتم إدخال التعديلات والإضافات على باب التشريعات بالموقع وفقا للتالي:
٭ إصدار تعميم بشأن أنواع القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية المطلوب نشرها على الموقــــع الإلكتروني الخارجـــي للبلدية، والمطلوب نشرها على الموقع الإلكتروني الداخلي للبلدية، وتحديد الإدارات واللجان المسؤولة عن نشر وتحديث كل منها حسب الجهة المصدرة للقرار أو التعميم (إدارة التنسيق - مكتب الوزير - لجنة السلامة - لجنة إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة - لجنة الإعلانات... إلخ)، على أن يتم منح تلك الجهات صلاحية الإدخال والتعديل على القرارات والتعاميم التي تنشر على الموقع الرسمي للبلدية فيما يخص كل منها.
٭ منح الإدارة القانونية صلاحيات الإدخــــــال والتعديل على التشريعات ذات الصلة بعمل البلدية.
٭ منح إدارة العلاقات العامة صلاحيات الإدخال والتعديل على القرارات واللوائح التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
٭ تكليف لجنة إضافة أنشطة الى لائحــــة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة لتحديث النظام الخاص بها وبياناته ليتم ربطه مع الموقع على باب لائحــــة المحلات الواردة في بــــاب التشريعــــات.
٭ تكليف إدارة العلاقات العامة ومنحها صلاحيات نشر الفعاليات والأنشطة والأخبار المتعلقة بأعمال البلدية بشكل مستمر.
٭ ضرورة إعادة الصفحة الخاصة بالمجلس البلدي لموقع البلدية باعتباره جناحــا من أجنحـــة البلدية غير منفصل عنهــــا، وتكليف الأمانة العامة للمجلس البلدي بتحديث النظام الخاص بقرارات المجلس البلدي ليتم نشرها على الموقع الإلكتروني.
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