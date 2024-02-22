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آلية جديدة لإدخال تعديلات القوانين واللوائح على الموقع الإلكتروني للبلدية

2/22/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
انتهت لجنة متابعة التعديلات على التشريعات والقرارات ذات الصلة بالبلدية على الموقع الرسمي للبلدية برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات م.يوسف العازمي من إعداد تقرير يتضمن الآتي:
٭ اقتراح آلية جديدة لإدخال التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح المتعلقة بالبلدية بالموقع الرسمي للبلدية.
٭ اقتراح القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة.
٭ مراجعة لكل محتويات الموقع الإلكتروني الأخرى وتنقيحها والتحديث عليها.
٭ وضع آلية جديدة لنشر وتحديث المحتوى الإلكتروني.
كما توصي اللجنة بالتالي:
٭ تكليف إدارة مركز نظم المعلومات بتحديد موظف أو أكثر لمتابعة تطوير الموقع بشكل دوري بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
٭ تشكيل لجنة من جميع قطاعات وإدارات البلدية تختص بمراجعة وتحديث متطلبات المعاملات (دليل المعاملات) الموجودة على الموقع الإلكتروني للبلدية وفقا لاختصاصات كل قطاع وإدارة.
ويتم إدخال التعديلات والإضافات على باب التشريعات بالموقع وفقا للتالي:
٭ إصدار تعميم بشأن أنواع القرارات والتعاميم الوزارية والإدارية المطلوب نشرها على الموقــــع الإلكتروني الخارجـــي للبلدية، والمطلوب نشرها على الموقع الإلكتروني الداخلي للبلدية، وتحديد الإدارات واللجان المسؤولة عن نشر وتحديث كل منها حسب الجهة المصدرة للقرار أو التعميم (إدارة التنسيق - مكتب الوزير - لجنة السلامة - لجنة إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة - لجنة الإعلانات... إلخ)، على أن يتم منح تلك الجهات صلاحية الإدخال والتعديل على القرارات والتعاميم التي تنشر على الموقع الرسمي للبلدية فيما يخص كل منها.
٭ منح الإدارة القانونية صلاحيات الإدخــــــال والتعديل على التشريعات ذات الصلة بعمل البلدية.
٭ منح إدارة العلاقات العامة صلاحيات الإدخال والتعديل على القرارات واللوائح التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
٭ تكليف لجنة إضافة أنشطة الى لائحــــة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة لتحديث النظام الخاص بها وبياناته ليتم ربطه مع الموقع على باب لائحــــة المحلات الواردة في بــــاب التشريعــــات.
٭ تكليف إدارة العلاقات العامة ومنحها صلاحيات نشر الفعاليات والأنشطة والأخبار المتعلقة بأعمال البلدية بشكل مستمر.
٭ ضرورة إعادة الصفحة الخاصة بالمجلس البلدي لموقع البلدية باعتباره جناحــا من أجنحـــة البلدية غير منفصل عنهــــا، وتكليف الأمانة العامة للمجلس البلدي بتحديث النظام الخاص بقرارات المجلس البلدي ليتم نشرها على الموقع الإلكتروني.

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